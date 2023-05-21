中俄合作擴大 俄總理率500人訪陸

受美國等西方國家圍堵影響，中俄關係近年快速提升，據中國駐俄羅斯大使館統計，去年俄羅斯和大陸新簽近五十億美元的新建築承包合約，完成了約六十五億美元的工程，金額均較前一年提升。另，俄羅斯總理米舒斯京將於廿三日率領一個約五百人的大型商業代表團訪陸，中俄合作項目將更為普及。

據俄羅斯衛星通訊社報導，中國駐俄羅斯大使館經濟商務處參贊于宏馳表示，去年大陸企業積極參與俄羅斯基礎設施項目，中俄在建築領域的合作有四大亮點。

首先，去年兩國簽署的新合約與完成的工程，比前一年成長百分之十六，顯示兩邊合作規模正在增長。第二是大陸企業正積極參與俄羅斯基礎設施項目，他舉莫斯科地鐵站「米丘林大街」為例，該處由中國鐵建股份有限公司承建，海參崴藝術綜合體空間，則由中建總公司承建。

第三，中俄建築領域合作質量不斷提高，為包括俄羅斯各地區在內創造更多工作機會。第四，中俄建築領域合作方向正在擴大，除了原先承包工程，現已轉向擴展至設計、建築設備製造領域的合作，以及工藝階段對接等。

他表示，俄羅斯對大陸工程需求不斷增長，當大陸的設備、技術和解決方案逐步進入俄羅斯市場時，將進一步推動建築領域中俄關係的深化。

俄羅斯有意開發遠東地區的西伯利亞，包括海參崴等遠東大城都已推出若干招商引資項目，希望吸引中國大陸的資金、技術、新創科技與基礎建設團隊等帶動俄遠東地區發展。

另據，大陸外交部十九日宣布，俄羅斯總理米舒斯京將於廿三日率團至北京、上海訪問，並出席廿三日於上海舉行的俄中商務論壇。財聯社報導，這是自二○一九年後首次由俄羅斯商界領袖組成的大型代表團訪華，人數最多將有五百名俄羅斯代表。涉及交通運輸、農業、工業、能源、數位等合作項目。

「金融時報」日前分析，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，中國也持續增加對俄羅斯的支持。