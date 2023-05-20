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李東憲奪牌舉五星旗 體育署：個人參賽 非國家代表隊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
台灣跆拳道選手李東憲參加2023年狀元運動會（南韓）獲得銅牌，站上頒獎台時卻高舉大陸「五星旗」與獎牌合影。（截取自微博）
台灣跆拳道選手李東憲參加2023年狀元運動會（南韓）獲得銅牌，站上頒獎台時卻高舉大陸「五星旗」與獎牌合影。（截取自微博）

台灣跆拳道選手李東憲14日在南韓全州參加2023亞太壯年運動會「跆拳道品勢」項目奪下銅牌，但站上頒獎台時高舉大陸「五星旗」與獎牌合影，引起台灣民眾抨擊。對此，體育署今天發出聲明指，李東憲此次參賽是以「個人名義」報名參加，非我國家代表隊選手，亦與中華民國跆拳道協會無關。

體育署表示，2023亞太壯年運動會賽事於12至20日在南韓全羅北道舉行，是由國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，每4年舉辦1次世界壯年運動會，並於期間舉辦洲際運動會。值得注意的是，2025年的「夏季世界壯年運動會」便將由台北市、新北市共同主辦。

體育署強調，此次賽事「並非以國家為單位」組團參賽，且與各國單項運動協會無關。體育署表示，IMGA 為國際奧會（IOC）認可組織，籌辦賽會理念為實踐奧林匹克憲章中全民運動精神，讓世界各地人士藉著運動比賽，進行文化旅遊交流的節日盛會，運動會係開放個人報名，只要年齡超過30歲，喜歡運動，不論性別、種族、宗教信仰，均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，亦與各國單項運動協會無關。

陸媒報導，此次2023亞太壯年運動會中，台灣代表團與大陸、香港代表團一同進場，體育署回應，開幕進場是以各競賽種類為單位，並非以各國家代表團排序，頒獎典禮亦無代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式。

體育署表示，關於本次李東憲引起的相關新聞，已轉請2025年雙北世壯運組委會錄案參考。

另，根據南韓全州2023亞太壯年運動會官網，我參賽選手是以奧會名稱「Chinese Taipei」參與這項賽事。

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