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我跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

聯合報／ 記者陳宥菘林宸誼／即時報導
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(星島日報)
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(星島日報)

代表台灣出賽亞太壯年運動會（南韓）的跆拳道選手李東憲拿下銅牌，不過他在登台領獎時將事先準備好的五星旗展開，消息傳開後，立即引起兩岸輿論關注。大陸網友在微博上大讚：「這才是同胞，堂堂正正的中國人」；「中華好兒郎，祝賀！」，甚至有網友寫道「回歸後，能勝任台灣省體育局長」。

據亞太壯年運動會官網，李東憲14日在跆拳道品勢個人組40歲組別中取得銅牌成績。多家陸媒報導，李東憲在領獎時，將「整齊疊好」的五星旗展開舉起，並自信地站上頒獎台，前四名選手合照時，他便與並列銅牌、第4名的大陸選手一同舉著五星旗合照。

陸媒「海峽風雲路」指，李東憲於此次賽會期間表示，「我們兩岸本是一家人，雖然歷史的因素讓我們分開，但血濃於水的親情無法割捨。這次國際運動會中，能跟著五星紅旗走，感受到背靠祖國的安全感和榮譽感，對我們來說是一種難以言喻的幸福」。

報導稱，李東憲曾經的政治立場是「深綠」，直至大學時期接觸到中國近現代史，思想開始發生轉變。2013年起多次到大陸參加跆拳道比賽，並越來越喜愛大陸。而目前，李東憲已搬至廈門、上海等地長住，並於廈門開設跆拳道館。

據悉，李東憲是台灣中華青年發展聯合會副理事長，此會是以推動兩岸青年交流為宗旨，並於台南設有辦事處。李東憲曾於2018年接受海峽衛視受訪時表示，藉由成立青年社團，來培育未來的青年幹部菁英，透過社團，分析兩岸局勢，還有成立求學、就業平台。

另據華夏經緯網報導，現年37歲的李東憲，出生於台南，從有記憶開始就發現家裡充斥著偏綠色彩，還曾經隨長輩一起參加綠營選舉的造勢場。直到18歲上大學後，在活躍的校園氛圍中，從小學習跆拳道的他，很快和同學一起創建了跆拳道社。在社裡，一個總在看手抄書的社員引起了他的注意。這本手抄書，為他開啟了一個新世界的大門。

「接觸到進步書籍後，我們開始思考台灣社會的現實問題。」李東憲和社團同學隨即自發組成了地下學習小組，學習馬列著作和「中國近代史」等，並時常開展學習討論，熱烈融洽的氣氛吸引了很多同學，「記得第一學年，我們學習小組就發展到30多人了，遍布學校的各系。」

跆拳 青年 運動

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