陸媒稱台灣選手頒獎台上高舉五星旗 體育署：非中華隊選手

中國媒體指有一名台灣選手李東憲在亞太壯年運動會跆拳道拿下銅牌後，在頒獎台高舉中國五星旗。對此體育署今天聲明表示：「該賽會是以個人名義報名，並非台灣代表隊選手。」

根據中國媒體報導，有名台灣跆拳道選手在南韓比賽獲獎後，在頒獎台上高舉五星旗，此舉也引起中國網友熱議。

針對此事，體育署發出聲明表示：「該名台灣選手參加的是5月12日至20日在南韓全羅北道舉行的2023年亞太壯年運動會。該賽會是由國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，IMGA每4年舉辦1次世界壯年運動會（世壯運），並於期間舉辦洲際運動會，包括2023年全羅北道亞太運動會、2023年坦佩雷歐洲壯年運動會、2024年克利夫蘭泛美壯年運動會、2025年雙北世壯運等。」

由於IMGA為國際奧會（IOC）認可組織，籌辦賽會理念為實踐奧林匹克憲章中全民運動精神，讓世界各地人士藉著運動比賽，進行文化旅遊交流的節日盛會，運動會是開放個人報名，只要年齡超過30歲，喜歡運動，不論性別、種族、宗教信仰，均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，也與各國單項運動協會無關，頒獎典禮也沒有代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式。

體育署聲明強調：「該得獎選手是以個人名義報名參加，非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關。」

據了解，該名選手李東憲長期都在中國工作，並在去年7月1日加入共產黨，很少回到台灣，2017年他就曾經在馬來西亞的世界俱樂部跆拳道組織大賽獲得品勢銅牌後，同樣拿著中國五星旗上頒獎台。

由於亞太壯年運動會是國際奧會認可的組織，因此參賽選手身上仍須穿上會員國的賽服，所以這名選手應是自己在跆拳道服繡上TPE字樣。儘管TPE版權是屬於中華奧會，但一般若用於比賽場合，基本上都不會有任何管制或限制。

為因應2025年台北和新北合辦的世界壯年運動會，台灣也在2021年成立中華民國大師運動協會（MasterGames Association），並且由體育署前副署長彭臺臨擔任首屆理事長。

彭臺臨在接受中央社記者電訪時說：「由於壯年運動會都是以個人名義報名參加，協會的角色只是幫忙、協助相關報名程序上的問題，也不會負責組團或選拔，因此這次的事件，跟協會完全無關，單純就是選手的個人行為。」