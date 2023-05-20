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打擊盜採海砂 大陸20日起展開半年整治行動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸3部門本月20日起展開「打擊整治盜採海砂違法犯罪」專項行動，時程為期半年。本報系資料照片。
大陸3部門本月20日起展開「打擊整治盜採海砂違法犯罪」專項行動，時程為期半年。本報系資料照片。

大陸沿海屢傳盜採海砂消息，嚴重破壞海洋生態環境，亦破壞社會經濟秩序，更曾傳出有大陸採砂船「撈過界」，到金門馬祖周圍等台灣海峽海域盜砂。對此，大陸最高人民檢察院、公安部、中國海警局等三部門近日聯合印發通知宣布，本月20日起展開「打擊整治盜採海砂違法犯罪」專項行動，時程為期半年，盼懲治盜採海砂的犯罪行為。

觀察者網報導，據中國海警局消息，三部門將聚焦涉砂違法犯罪活動，結合打防、綜合整治，加強海上日常巡查監管，並將針對「重點區域」加大巡航檢查力度，以及時發現盜採海砂違法犯罪隱患。

同時，強化重點對象和環節排查，全面採集蒐集重點船舶、部位等情況，並按「全環節、全要素、全鏈條」的偵辦要求，嚴厲打擊開採運輸涉砂違法犯罪，確實斬斷非法利益結構。

另將全面清理整治無船名船號、無船舶證書、無船籍港的「三無船舶」和各類違規採砂船，透過加強與相關行業主管部門對接，一同監督涉海工程項目，推動海砂整合治理。

中國海警局表示，三部門將強化協同配合，建立訊息共享、案件移送、協同管控等制度，加強執法監督與偵查監督銜接配合；強化綜合施策，運用訊息化手段和立體巡查方式，提高違法行為發現查處效率。

此外，三部門將在嚴格規範執法，在堅持打擊辦案和規範執法、懲治違法犯罪的同時，保障合法權益，努力實現政治效果、法律效果、社會效果的一致。也將強化警示宣傳，透過各種形式加大專項行動宣傳力度，常態開展法治宣傳教育，並致力普及海洋生態環境保護知識。

馬祖 金門

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