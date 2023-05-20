中亞峰會 6國發表「西安宣言」

在大陸「一帶一路」提出十年之際，大陸與中亞五國昨天於陝西西安國際會議中心舉行首屆「中國─中亞峰會」。大陸國家主席習近平在峰會上提出將向中亞國家提供二六○億人民幣融資與無償援助，以及多項合作措施。六國並通過「西安宣言」。在涉及國主家主權與領土安全部分，習近平強調「任何人無權在中亞製造不和、對立」。

習近平在峰會主旨演講中拋出四點主張、四個堅持以及八項建議。他表示，當前百年變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，「民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調」、「任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利」。

峰會後發表的西安宣言則提到，宣布成立中國─中亞元首會晤機制，未來峰會每兩年舉辦一次，大陸與中亞兩方輪流舉辦，此外中亞國家還重申恪守一個中國原則。據央視報導，下次峰會是在哈薩克舉行，各國也同意在大陸設立「中國—中亞機制常設秘書處」。

就交通建設上，宣言提到加快推進中國—中亞交通走廊建設，發展與南亞、中東、歐洲多式聯運，包括中—哈—土—伊過境通道，途經哈國阿克套港、庫雷克港、土國巴什港等的「跨里海運輸線路」，發揮烏國鐵爾梅茲市的過境運輸潛力。

各方還將共同新建、升級現有的大陸至中亞鐵、公路，推進中吉烏鐵路加快落地建設。

在能源領域上，宣言強調這是本地區可持續發展的重要組成部分，各方將進一步拓展石油、天然氣、煤炭等傳統能源領域合作，加快中國—中亞天然氣管道D線建設（沿途經過土庫曼、塔吉克、吉爾吉斯等國，全長一千公里，年輸氣量三百億立方公尺），以及加強再生能源合作等。

在安全領域部分，宣言提到各方願合力打擊「三股勢力」，加強重點項目、大型活動安保經驗交流，保障「戰略性合作項目」安全穩定運營，共同應對安全威脅。大陸外交部公布「峰會成果清單」顯示共有八十二項成果，大陸發改委則指出，中吉烏鐵路可行性研究已接近尾聲。