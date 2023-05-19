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國台辦指民進黨導致台灣無法參加WHA 陸委會：認知戰

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
２０１４年５月時任衛生福利部長邱文達代表台灣第六次以觀察員身分參加世界衛生大會。（衛福部提供）
２０１４年５月時任衛生福利部長邱文達代表台灣第六次以觀察員身分參加世界衛生大會。（衛福部提供）

世界衛生大會（WHA）將於5月21日集會，不過我方今年還是沒有收到邀請，大陸國台辦指出這是民進黨當局拒不承認九二共識造成，陸委會則於晚間回應指，中共是對國際社會的認知戰及法律戰，並批評國台辦對台灣向外溝通防疫渠道暢通的說法是「欺世謊言」。

陸委會19日晚間發布新聞稿指出，嚴正抗議及譴責中共再次阻撓我參與WHA，並指出中共錯誤引用聯大2758 號決議及WHA25.1 號決議，並與其設定的「一個中國原則」進行不當連結，是「對國際社會的認知戰及法律戰，也是對台灣國際空間的蠻橫打壓，更是對2,300萬台灣人民健康權益的漠視與剝奪」。

陸委會強調，北京當局阻撓台灣參與WHA，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊，更使國際防疫體系出現缺口，是不爭的事實。並批評國台辦所謂「台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通」、「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全有效」，根本是「欺世謊言」。

陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，中共無權置喙，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界的決心，台灣人民也絕不會因打壓而屈服。

此前國台辦發言人馬曉光19日指出，大陸對台灣參與世衛組織活動立場一貫、明確，即必須按照一個中國原則來處理，2009年至2016年，在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，同意台灣以「中華台北」觀察員身份參加WHA，「這是在堅持一個中國原則前提下、在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排」。

馬曉光批評，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與WHA的政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的」。他還強調，新冠疫情發生後，大陸「最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察」，並向台灣疫情通報逾500次。

WHA 國台辦 陸委會

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