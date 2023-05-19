國台辦指民進黨導致台灣無法參加WHA 陸委會：認知戰

世界衛生大會（WHA）將於5月21日集會，不過我方今年還是沒有收到邀請，大陸國台辦指出這是民進黨當局拒不承認九二共識造成，陸委會則於晚間回應指，中共是對國際社會的認知戰及法律戰，並批評國台辦對台灣向外溝通防疫渠道暢通的說法是「欺世謊言」。

陸委會19日晚間發布新聞稿指出，嚴正抗議及譴責中共再次阻撓我參與WHA，並指出中共錯誤引用聯大2758 號決議及WHA25.1 號決議，並與其設定的「一個中國原則」進行不當連結，是「對國際社會的認知戰及法律戰，也是對台灣國際空間的蠻橫打壓，更是對2,300萬台灣人民健康權益的漠視與剝奪」。

陸委會強調，北京當局阻撓台灣參與WHA，使台灣無法獲得即時充分的全球防疫資訊，更使國際防疫體系出現缺口，是不爭的事實。並批評國台辦所謂「台灣參與世衛組織技術領域溝通合作渠道充分暢通」、「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全有效」，根本是「欺世謊言」。

陸委會強調，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是我們的權利，也是義務，中共無權置喙，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界的決心，台灣人民也絕不會因打壓而屈服。

此前國台辦發言人馬曉光19日指出，大陸對台灣參與世衛組織活動立場一貫、明確，即必須按照一個中國原則來處理，2009年至2016年，在體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，同意台灣以「中華台北」觀察員身份參加WHA，「這是在堅持一個中國原則前提下、在當時兩岸關係和平發展的大背景下作出的特殊安排」。

馬曉光批評，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與WHA的政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的」。他還強調，新冠疫情發生後，大陸「最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察」，並向台灣疫情通報逾500次。