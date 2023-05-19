大陸中國石油集團與哈薩克簽署兩能源合作協議

根據大陸《中國石油報》今天的報導，中國石油集團董事長戴厚良昨拜會出席中國─中亞峰會的哈薩克總統托卡葉夫，又會晤塔吉克斯坦總統拉赫蒙，並在托卡葉夫總統的見證下，戴厚良代表中國石油與哈方簽署《中國石油天然氣集團有限公司與哈薩克能源部關於擴大中哈能源合作框架協議》《中國石油天然氣集團有限公司與哈薩克「薩姆魯克-卡澤納」國家福利基金股份公司關於擴大戰略合作協議》。

此外，戴厚良也與塔吉克外交部長穆赫里丁簽署「博格達項目」的補充協議。《中國石油報》報導，該項目作為中國石油在塔吉克上游合作項目，對中塔雙方油氣領域合作具有重要意義。此次協議的簽署，將為推動項目取得實質性進展奠定基礎。

昨5月18日，戴厚良在西安參加中國-中亞峰會系列活動，在拜會托卡葉夫時，代表中國石油對托卡葉夫長期給予中哈油氣合作大力支持表示感謝，並與托卡葉夫就推動和擴大中哈油氣合作深入坦誠交換了意見；而在托卡葉夫總的見證下，他與哈薩克斯能源部等簽署系列合作文件；出席同日舉行的中哈投資圓桌會議並發言。

《中國石油報》報導說，托卡葉夫高度評價中國石油在哈油氣合作成果，指出中國石油是哈薩克的戰略合作夥伴，雙方油氣合作在哈薩克經濟發展中發揮了非常重要的作用。哈方將為中國石油在哈各項業務發展提供支持和政策保障，始終把執行好雙方供氣合同放在優先位置。未來他歡迎中國石油積極參與油氣勘探開發、奇姆肯特煉廠擴建、中哈原油管道擴容等項目合作，在現有合作的基礎上打造新亮點開拓新領域。

戴厚良則表示，中國石油服務哈薩克油氣工業發展已超過25年，在哈油氣勘探開發、管道建設、煉廠改造等領域合作取得一系列成果，為哈國經濟社會發展作出應有貢獻。中國石油願繼續開展對哈投資合作，為「新哈薩克斯坦」建設和中哈兩國共建「一帶一路」作出新貢獻。

同日，戴厚良出席了中哈投資圓桌會議並發言表示，中國石油將認真貫徹落實兩國元首關於擴大中哈能源合作的重要共識。其後戴厚良會見了哈薩克「薩姆魯克-卡澤納」國家福利基金股份公司主席扎庫波夫，並見證簽署《中國石油天然氣集團有限公司與哈薩克國家石油天然氣公司關於油氣領域擴大戰略合作協議》《中國石油天然氣集團有限公司與哈薩克天然氣公司合作意向書》。