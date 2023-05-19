尹錫悅赴G7之際 中駐韓大使會見韓副總理談合作

七大工業國集團（G7）峰會19至21日於日本廣島舉行，南韓雖非成員國之一，但亦受今年輪值主席國日本邀請，將出席G7擴大會議。據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅稍早已啟程赴日，然同時，中國駐韓國大使館也傳出消息，大使邢海明會見了南韓經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬。邢海明表示，中韓是搬不走的近鄰，更是利益交融、互利共贏的合作夥伴，他強調「願攜手推動中韓經貿關係再上新台階」。此舉與G7爭取南韓的意味濃厚。

據界面新聞報導，邢海明與秋慶鎬兩人於19日會面。邢海明提到，在全球經濟下行壓力加大的情況下，兩國經貿合作逆勢上揚，2022年中韓相互投資快速增長，雙邊貿易再創新高，南韓已成為中國第二大貿易夥伴國，充分彰顯中韓經貿合作的強大韌性和巨大潛力。

邢海明稱，當前，中國經濟復甦勢頭強勁，消費投資回升加快，將為包括韓國在內的世界各國提供更為廣闊的發展機遇。他強調，中韓是搬不走的近鄰，更是利益交融、互利共贏的合作夥伴。

邢海明說，中方注意到近來「個別國家」人為構建「小院高牆」，推行「脫鉤短鏈」，呼籲韓方能堅持客觀公正立場和市場經濟原則，積極維護中韓產業鏈供應鏈穩定暢通。他表示，中方願同韓方一道，攜手推動中韓經貿關係再上新台階。

秋慶鎬則說，中韓建交30餘年來，兩國經貿關係快速發展，雙方通過平等互利的務實合作，實現了共同發展繁榮。希望兩國能繼續在相互尊重的基礎上加強經貿合作，實現互利共贏，推動兩國經濟取得更大發展。

此外，秋慶鎬也呼籲邢海明為今年內成功舉辦韓中經濟部長會議提供務實支援，預期今年中韓經濟部長會議將於首爾以「實體」方式舉辦。

中韓經濟部長會議是兩國經濟領域高官舉行的會談，與會官員有南韓企劃財政部長官和大陸發改委主任等。受疫情影響，該會議從2020年10月以後停擺，後於去年8月以視訊連線方式重啟。