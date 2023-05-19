習近平建議建中國中亞能源發展夥伴關係及多項對話機制

新華社報導，大陸國家主席習近平在中國─中亞峰會發表主旨講話中就中國同中亞國家合作提出八點建議。關於第三點深化互聯互通，他表示要「推進中吉烏鐵路項目對接磋商」，而關於擴大能源合作，他表示，中方倡議建立「中國─中亞能源發展夥伴關係」。另他倡議中國與中亞成立產業與投資等多項會晤或對話機制。

習近平指出，這次峰會為中國同中亞合作搭建了新平台，開闢了新前景。中方願以舉辦這次峰會為契機，與各方密切配合，將中國—中亞合作規劃好、建設好、發展好。