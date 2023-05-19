習近平：世界需要穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞

中國─中亞峰會今天上午正式登場，根據新華社報導，大陸國家主席習近平在陝西省西安市國際會議中心主持中國—中亞峰會，在主旨講話中就建設一個什麼樣的中亞提出「四點主張」。即世界需要一個穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞。

習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中亞是亞歐大陸的中心，處在聯通東西、貫穿南北的十字路口。

首先，習近平表示，世界需要一個穩定的中亞。中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。

其次，他說，世界需要一個繁榮的中亞。一個充滿活力、蒸蒸日上的中亞，將實現地區各國人民對美好生活的嚮往，也將為世界經濟復甦發展注入強勁動力。

第三，他表示，世界需要一個和諧的中亞。「兄弟情誼勝過一切財富」。民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調，團結、包容、和睦才是中亞人民的追求。任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

習近平最後說，世界需要一個聯通的中亞。中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐，為世界商品交換、文明交流、科技發展作出中亞貢獻。