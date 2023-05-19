快訊

5月20日就職滿七周年 總統府：蔡總統將發表談話

紐西蘭旅館惡火釀5死 縱火犯嫌出庭激動否認：這是別人幹的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：世界需要穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
習近平提出中亞應建設成什麼樣子的四個主張。圖為前一晚他在歡迎宴上致詞畫面。 新華社
習近平提出中亞應建設成什麼樣子的四個主張。圖為前一晚他在歡迎宴上致詞畫面。 新華社

中國─中亞峰會今天上午正式登場，根據新華社報導，大陸國家主席習近平在陝西省西安市國際會議中心主持中國—中亞峰會，在主旨講話中就建設一個什麼樣的中亞提出「四點主張」。即世界需要一個穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞。

習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。中亞是亞歐大陸的中心，處在聯通東西、貫穿南北的十字路口。

首先，習近平表示，世界需要一個穩定的中亞。中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。

其次，他說，世界需要一個繁榮的中亞。一個充滿活力、蒸蒸日上的中亞，將實現地區各國人民對美好生活的嚮往，也將為世界經濟復甦發展注入強勁動力。

第三，他表示，世界需要一個和諧的中亞。「兄弟情誼勝過一切財富」。民族衝突、宗教紛爭、文化隔閡不是中亞的主調，團結、包容、和睦才是中亞人民的追求。任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

習近平最後說，世界需要一個聯通的中亞。中亞擁有得天獨厚的地理優勢，有基礎、有條件、有能力成為亞歐大陸重要的互聯互通樞紐，為世界商品交換、文明交流、科技發展作出中亞貢獻。

習近平 財富

延伸閱讀

整肅自媒體，脫口秀踩政治紅線：中共「清朗行動」已如野火

中亞峰會西安登場 習近平主導插足中亞

中國－中亞峰會首日舉行雙邊會談 強調深化合作

8個字罰1335萬 民間脫口秀嚇破膽 官方秀仍宣傳習思想

相關新聞

不只團客還有自由行 陸文旅部：即日起恢復團旅與機+酒

除了國台辦發言人馬曉光以應詢方式，宣布即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務外，大陸的文化和旅遊部辦公廳今天也發出...

習近平建議建中國中亞能源發展夥伴關係及多項對話機制

新華社報導，大陸國家主席習近平在中國─中亞峰會發表主旨講話中就中國同中亞國家合作提出八點建議。關於第三點深化互聯互通，他...

大陸開放台灣團赴陸 旅行公會理事長：感到非常期待

大陸國台辦發言人馬曉光19日表示，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊游業務。對此，台灣旅行商業同業公會理事長蕭博仁受...

國台辦稱恢復台團客 張錫聰：禁團令等協商完才解除 期待對等開放陸客

大陸國台辦發言人馬曉光今宣布，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。交通部觀光局長張錫聰表示，觀光小兩會已逐步接...

尹錫悅赴G7之際 中駐韓大使會見韓副總理談合作

七大工業國集團（G7）峰會19至21日於日本廣島舉行，南韓雖非成員國之一，但亦受今年輪值主席國日本邀請，將出席G7擴大會...

習近平：世界需要穩定的、繁榮的、和諧的、聯通的中亞

中國─中亞峰會今天上午正式登場，根據新華社報導，大陸國家主席習近平在陝西省西安市國際會議中心主持中國—中亞峰會，在主旨講...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦