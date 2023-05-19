陸與中亞三國簽署聯合聲明都堅持一中原則 歡迎中吉烏鐵路早日實施

大陸國家主席習近平昨在中國─中亞峰會的首日議程中，與吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克與土庫曼四國總統會談，並與吉爾吉斯、塔吉克與烏茲別克都分別發表了聯合聲明，並三紙聲明都牽涉了基礎建設的合作項目，其中與吉爾吉斯的聯合聲明中載明，雙方認為「中吉烏鐵路」是地區重要互聯互通項目，願加快推進相關工作，以促進本地區經濟社會發展，提升中亞地區過境運輸潛力。雙方指出完成研究、確認可研和三方簽署關於實施該鐵路建設項目協議的重要性，歡迎「中吉烏鐵路」項目早日實施。

而三份聯合聲明中，都與前一天中國大陸與哈薩克發表的聯合聲明一樣，對「一個中國原則」與台灣的歸屬都做出鮮明的闡述，並都重申中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，而台灣是中國不可分割的一部分的立場。對於「一個中國原則」所使用動詞詞彙稍有不同，烏茲別克用的是「堅定支持」，塔吉克是「堅定恪守」，吉爾吉斯則是「重申恪守」一個中國原則。

除此之外，烏茲別克「重申不同台灣進行任何形式的官方往來，堅定支持兩岸關係和平發展和中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。塔吉克則「堅決反對任何形式的台獨，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。吉爾吉斯「反對任何利用台灣問題干涉中國內政的圖謀，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

亦即，三國都支持大陸為實現中國統一所作的努力，烏茲別克與塔吉克都表明不與台灣進行官方往來，而塔吉克與吉爾吉斯都強調反對台獨。吉爾吉斯雖未表明不與台灣進行官方往來，卻特別表明反對其他外國「利用台灣問題干涉中國內政」。

值得注意的是，三份聯合聲明都各自表明要與中國大陸建立「命運共同體」，形塑彼此的堅定盟友關係；三份聯合聲明也都陳述「反對人權問題政治化」，或是工具化，或搞雙重標準。

在具體合作項目上，前述中吉聯合聲明中提及的「中吉烏鐵路」也涉及烏茲別克，因此在中烏聯合聲明中也提到，「雙方認為，中吉烏鐵路項目對加強两國和地區互聯互通具有歷史意義。雙方對該項目可研完成感到滿意，願共同推動後續工作，為啟動鐵路建設做好準備。」

從中國與吉爾吉斯及烏茲別克各自的聯合聲明中的文字敘述，可以確認「中吉烏鐵路」的可行性報告已經完成，接下來就是談妥資金的分配，以及研擬完整的鋪設計畫後，即可動工興建。

在中烏聲明中，中烏雙方並表明，願加快推進中國－中亞交通走廊建設，推動中國－中亞鐵路集裝箱運輸，保障中吉烏公路暢通運行，發揮中塔烏公路潛力，並採取有效舉措提升過貨量。

在中塔聲明中，雙方則指出，建設中－塔－阿富汗北部經濟交通走廊具有重要意義。雙方願在「一帶一路」框架下研究戈爾諾－巴達赫尚自治州瓦爾舍茲至卡拉蘇－闊勒買口岸公路建設項目和該口岸現代化改造問題。

在中吉聲明中則闡示，雙方願改善交通道路基礎設施，提高吐爾尕特和伊爾克什坦口岸過境效率，擴大過貨量，發展過境吉爾吉斯斯坦的中國－歐洲多式聯運。

而其他合作項目上，中烏聯合聲明還提到，為深化新時代中烏全面戰略夥伴關係，雙方願加緊推進「一帶一路」倡議同「新烏茲別克斯坦」2022－2026年發展戰略對接，並通過《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國新時代全面戰略夥伴關係發展規劃（2023－2027年）》。別雙方將共同落實2022年2月5日簽署的《中烏政府間經貿投資合作規劃（2022－2026年）》。

在中吉聲明中，雙方將繼續就設立「中吉發展基金」開展工作，雙方也認為加強中吉金融機構合作具有前景；雙方將積極商簽數字經濟領域投資合作文件，擴大貿易規模，發展服務貿易。雙方並認為電子商務是雙邊經貿合作重要領域，簽署關於電子商務合作的諒解備忘錄十分重要。