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兩岸觀光將重啟？陸委會：陸方不願談

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
陸委會副主委詹志宏17日表示，過去兩岸開放旅行已有十來年歷史，談起來應該不難。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委詹志宏17日表示，過去兩岸開放旅行已有十來年歷史，談起來應該不難。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸人員往來近期持續各界關注，三三會理事長林伯豐日前指出，據他了解六月應會先開放商務人士往來，七月開放旅遊觀光，而陸委會昨天表示，兩岸重新恢復觀光旅遊，初步歸納有一、二十項要談的議題，若兩岸趕快談，應該不難。

陸委會副主委詹志宏昨天在例行記者會上指出，兩岸觀光重啟「不是任何一方宣布一下明天就開放。對於林伯豐的說法，詹志宏回應表示，兩岸依據既有機制趕快來談，「談起來應該不難，速度應該不會太慢」，但若沒看到對方有意願，「我也沒辦法回答到底時間會落在哪裡」。他並指出，「我們希望如果他們有意願，應該盡早開始安排磋商」。

此外，在專業人士交流的部分，陸委會仍遲未宣布整體放寬大陸專業人士來台。詹志宏表示，「中共現在沒有意願跟我們透過既有協議溝通協商，所以速度自然會放慢」。

陸委會 詹志宏 林伯豐

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