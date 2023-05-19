中亞峰會西安登場 習近平主導插足中亞

首屆「中國─中亞峰會」定今天在陝西西安登場，這是一九九一年底蘇聯解體後北京陸續與中亞五國建交以來，首度進行的峰會，時間點與G7廣島峰會也相當接近，頗受國際關注。中亞五國元首十七日起陸續抵達西安，多國元首與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談，習近平今天在峰會將發表主旨演講，烏克蘭問題將成會中焦點。

新華社報導，習近平十七日與十八日接連兩天與到訪的哈薩克、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯等四國總統舉行會談，與土庫曼總統舉行會見。

習近平向哈薩克總統托卡葉夫表示，「中國—中亞」機制旨在著眼各國「當前需要和未來發展」，即將舉行的峰會「具有里程碑意義，將推動中國同中亞合作步入新時代」。中國願與中亞各國共商共建，「將中國—中亞機制打造成推進六國深度合作的重要平台」。

此外，習近平與五國元首都強調要深化「互聯互通」，例如「早日啟動中吉烏鐵路建設」。習近平在與哈薩克、塔吉克總統會談後發表聯合聲明，兩國皆強調堅定奉行一個中國政策，不同台灣進行任何形式的官方往來。

大陸外交部表示，各國元首將就各領域合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，此外還強調峰會將進一步凝聚中國和中亞國家高質量共建「一帶一路」的共識，助力雙方繼續成為共建「一帶一路」的先行者，簽署共同的政治文件等。

中亞峰會十八日至十九日在西安國際會議中心召開，有分析指出，俄羅斯勢力消退，中國近年政經實力增強並舉辦中亞峰會，象徵中國的影響力正式進入中亞。

昨晚習近平與彭麗媛在西安大唐芙蓉園設宴與準備迎賓表演迎接五國元首，今天是峰會登場日，習近平將發表主旨講話。塔吉克總統拉赫蒙十七日先到北京分別會見大陸總理李強、國家副主席韓正、政協主席王滬寧。吉爾吉斯總統扎帕羅夫到訪西安、北京、濟南，亦將與李強、王滬寧會見。