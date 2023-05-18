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習近平會見賈帕羅夫 稱許他勵精圖治受到人民支持

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
習近平與吉爾吉斯總統賈帕羅夫會談。 央視畫面
習近平與吉爾吉斯總統賈帕羅夫會談。 央視畫面

今天中國─中亞峰會登場，但今天的主要議程是雙邊會談，大陸國家主席習近平上午在西安與出席中國－中亞峰會並對陸進行國事訪問的吉爾吉斯斯坦總統賈帕羅夫會談。習近平表示要與吉爾吉斯建構睦鄰友好、共享繁榮的中吉命運共同體。他還稱許賈帕羅夫勵精圖治，得到吉爾吉斯人民的擁護支持。

綜合陸媒報導，習近平指出，歡迎賈帕羅夫總統來華出席中國－中亞峰會並進行國事訪問。去年我們兩度會面，就中吉關係和兩國各領域合作達成重要共識。這些共識正在得到有效落實，為兩國關係發展注入強勁動力。他對賈帕羅夫說，「你就職以來勵精圖治，發展經濟，改善民生，推動各派政治力量和解，得到廣大吉爾吉斯斯坦人民擁護和支持。相信在你領導下，吉爾吉斯各項事業一定會不斷取得新成就。」

他說，中吉關係已經走過31年發展歷程，中方願同吉方構建睦鄰友好、共享繁榮的中吉命運共同體，開展全方位合作，助力兩國發展振興。

賈帕羅夫則說：「尊敬的主席先生，我感到非常高興，能與您在古絲綢之路的起點，具有歷史意義的古城西安相見。我們對明天的中國－中亞峰會也充滿期待。」

吉爾吉斯 習近平

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