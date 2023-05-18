習近平會見塔吉克總統 願與塔建構互利共贏命運共同體

新華社報導，大陸國家主席習近平今天在西安同來華出席「中國—中亞峰會」並進行國事訪問的塔吉克斯坦總統拉赫蒙會談。習近平向拉赫蒙表示，中方願同塔方全面提升各領域合作水平，推動構建互利共贏的中塔命運共同體。

習近平指出，很高興同老朋友在西安會面。他熱烈歡迎拉赫蒙前來出席中國—中亞峰會並進行國事訪問。他說，中塔建交以來，在雙方共同努力下，兩國關係實現從睦鄰友好到戰略夥伴再到全面戰略夥伴關係的飛躍。2019年他對塔吉克進行國事訪問，雙方宣布中塔構建發展共同體和安全共同體。4年來，兩國共同體建設取得可喜進展。

習近平強調，中塔關係具有深厚的歷史淵源、堅實的政治基礎、豐富的合作內涵、廣泛的民意支持。新形勢下，著眼兩國人民的光明未來，中方願同塔方一道努力，全面提升各領域合作水平，推動構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體。