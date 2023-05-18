中國－中亞峰會前夕 李強王滬寧韓正都見了塔吉克總統

「中國－中亞峰會」18日正式登場，塔吉克總統拉赫蒙提前於16日起至大陸展開國事訪問。據新華社報導，拉赫蒙於峰會前夕（17日）分別與國務院總理李強、全國政協主席王滬寧和國家副主席韓正會晤。

中國國務院總理李強17日在北京人民大會堂與塔吉克總統拉赫蒙會面。李強指出，近年來，在兩國元首的戰略引領和親自推動下，中塔關係達到了全面戰略夥伴關係的歷史新高度。他強調，雙方要繼續以高質量共建「一帶一路」為主線加強務實合作，持續優化貿易結構，提升貿易便利化水準。

於同日，拉赫蒙也與王滬寧及韓正會面。王滬寧表示，中塔雙方要繼續深化政治互信，擴大安全合作，對接發展戰略，加強互學互鑑，為兩國發展振興增添新動力。

而韓正稱，中塔是命運與共的全面戰略夥伴，兩國各領域合作取得豐碩成果，實實在在惠及兩國人民。他提到，中方願與塔方加強戰略對接，加大相互支持力度，推進全方位務實合作。

一連與李強、王滬寧和韓正會面，拉赫蒙表示，今年是中塔兩國建立戰略夥伴關係的10週年，當前雙邊各領域合作不斷向前發展。拉赫蒙說，「兩國是好鄰居、好朋友，雙邊貿易正持續增長，相信不久後可以實現將貿易額提高至30億美元的目標」。塔方願同中方密切高層交往，加強各領域合作，為雙邊戰略夥伴關係注入強大新動力。