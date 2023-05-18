快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸尋求兩岸統一 馬斯克：應認真看待

聯合報／ 國際中心／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克認為，北京尋求控制台灣，無可避免。路透
特斯拉執行長馬斯克認為，北京尋求控制台灣，無可避免。路透

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克十六日接受ＣＮＢＣ訪問表示，大家都應該關切美中之間的緊張關係。他說，統一台灣是大陸政策，各界應認真看待。

特斯拉股東大會過後，馬斯克受訪談到美中之間你來我往的緊張氣氛時說，每個人都該為此感到憂心。

當被問到大陸是否將採取行動控制台灣，馬斯克說：「統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀。」

被問到大陸控制台灣是否不利於特斯拉和其他公司，馬斯克說：「中國經濟與全球其他經濟體猶如連體嬰，現在卻要彼此切割，這就是問題的嚴重性。比起特斯拉，這種情況對許多其他企業來說更加糟糕。我的意思是，比如說，我不知道你要到哪裡才能買到iPhone。」

蘋果公司（Apple）去年九月宣布已經開始在印度組裝iPhone，減少對大陸製造的依賴。特斯拉在上海製造汽車，在加州、德州和德國也有工廠。

馬斯克說：「我們在中國拓展的能力受到一些限制，因此只能看產能製造出最多數量的汽車。這並不是需求的問題。」

他承認特斯拉仰賴台積電生產的晶片，蘋果也是如此。

至於大陸尋求掌控台灣是否為不可避免的情勢，馬斯克認為，「這是他們的政策，沒必要去分析箇中有何弦外之音，我認為大家應該認真看待他們的話」。

有投資人詢問馬斯克是否考慮卸任特斯拉的ＣＥＯ，馬斯克表示無意下台。從去年八月的股東大會到現在，特斯拉的市值幾乎跌了一半。當時的利率較低，市場需求更強勁。

特斯拉 蘋果 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克：中若控制台 蘋果處境比特斯拉更嚴峻

為了更加提升效能表現　Panasonic特斯拉4680電池延至明年量產

反對到底！馬斯克：在家工作是道德錯誤

馬斯克下條子！沒他核准 特斯拉不能新聘任何人

相關新聞

人事異動！馬曉光、黃文濤任大陸海協會副會長

大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光、國台辦交流局長黃文濤，日前雙雙成為海協會副會長，這使得大陸海協會副會長增至六人。

陸尋求兩岸統一 馬斯克：應認真看待

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克十六日接受ＣＮＢＣ訪問表示，大家都應該關切美中之間的緊張關係。他說，統一台灣是大陸政策，各界...

國台辦宣稱 富察涉煽動分裂國家

今年中共中央對台工作會議提出要擴大兩岸交流，卻發生台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）三月前往上海後遭大陸國安單位控制一...

馬曉光、黃文濤 任海協會副會長

大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光、交流局長黃文濤，日前雙雙成為海協會副會長，這使得大陸海協會副會長增至六人。海協會現任會...

俄國淪大陸附庸？ 吉林隔163年「重獲」海參崴

真如法國總統馬克宏所稱，俄烏戰爭已讓俄羅斯淪為中國大陸的附庸？時隔163年，海參崴再度成為吉林的出海口，進一步強化許多人這樣的觀點。

使館外牆展示烏克蘭國旗相挺 中國：別搞政治宣傳

外交官告訴路透社，中國已經照會駐北京的數個外國代表機構不要在所屬建築外牆展現「政治宣傳」，相關要求似乎針對它們自從俄羅斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦