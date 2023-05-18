陸尋求兩岸統一 馬斯克：應認真看待

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克十六日接受ＣＮＢＣ訪問表示，大家都應該關切美中之間的緊張關係。他說，統一台灣是大陸政策，各界應認真看待。

特斯拉股東大會過後，馬斯克受訪談到美中之間你來我往的緊張氣氛時說，每個人都該為此感到憂心。

當被問到大陸是否將採取行動控制台灣，馬斯克說：「統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀。」

被問到大陸控制台灣是否不利於特斯拉和其他公司，馬斯克說：「中國經濟與全球其他經濟體猶如連體嬰，現在卻要彼此切割，這就是問題的嚴重性。比起特斯拉，這種情況對許多其他企業來說更加糟糕。我的意思是，比如說，我不知道你要到哪裡才能買到iPhone。」

蘋果公司（Apple）去年九月宣布已經開始在印度組裝iPhone，減少對大陸製造的依賴。特斯拉在上海製造汽車，在加州、德州和德國也有工廠。

馬斯克說：「我們在中國拓展的能力受到一些限制，因此只能看產能製造出最多數量的汽車。這並不是需求的問題。」

他承認特斯拉仰賴台積電生產的晶片，蘋果也是如此。

至於大陸尋求掌控台灣是否為不可避免的情勢，馬斯克認為，「這是他們的政策，沒必要去分析箇中有何弦外之音，我認為大家應該認真看待他們的話」。

有投資人詢問馬斯克是否考慮卸任特斯拉的ＣＥＯ，馬斯克表示無意下台。從去年八月的股東大會到現在，特斯拉的市值幾乎跌了一半。當時的利率較低，市場需求更強勁。