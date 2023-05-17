陸脫口秀演員涉辱解放軍 公司遭重罰5千8百多萬

大陸脫口秀演員House（李昊石）日前於北京演出的橋段遭控侮辱中共解放軍，引發大陸網友眾怒，北京政府火速介入調查。17日，北京市文化和旅遊局對李昊石所屬喜劇公司「笑果文化」旗下「上海笑笙文化傳媒有限公司」重罰1,335萬3,816元人民幣（約新台幣5878萬元），並無限期暫停其在京所有演出活動。

澎湃新聞報導，笑笙文化除遭罰款，本次演出收入132萬餘元人民幣也將被沒收。此外，包含李昊石、公司以及演出場所後續可能還將被追究刑事責任。

此前，李昊石在13日於北京演出的「笑果脫口秀」中說道，他來到上海時收養了兩條流浪狗，初見這兩條狗時牠們正好在追松鼠，而且像砲彈一樣發射出去。於是他內心閃過「作風優良，能打勝仗」等字句。

不過，「作風優良，能打勝仗」其實是出自中共領導人習近平2013年於共軍會議上，鼓勵人民解放軍要聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的言論。因此李昊石口中的「笑果」聽在許多觀眾耳裡卻成了反諷解放軍如狗的侮辱性言論。

隨著事件發酵，北京政府火速介入處理。17日，北京文旅局指，該公司及其演員李昊石「肆意篡改演出申報內容」，在13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出，出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響，其行為違反了《營業性演出管理條例》第25條、第26條規定，並依據《營業性演出管理條例》第46條規定進行處罰。

北京文旅局還強調，絕不允許任何公司和個人在首都舞台肆意詆毀人民軍隊的光輝形象，絕不允許把嚴肅題材娛樂化。未來將堅持強化監管、嚴格執法，「堅決抵制只求『笑果』不計後果、只講經濟收益不講社會責任的行為」。

對於北京文旅局的處罰，笑果文化發布聲明表示，由於在思想上存在僥倖心理，在管理上存在重大漏洞，我們為此付出了沉重的代價，整個團隊陷入了深深的痛心和自責。除深表歉意，也將痛定思痛，接受處罰，不推脫責任，不迴避問題。

笑果文化更表示，將推出7點整改措施，期望「亡羊補牢，期待洗心革面；刮骨療傷，為了重新出發」，其中更包含解除對李昊石的工作與經紀合約，以及團隊主管留職查看、降薪等。公司還將針對全體員工進行主題教育，讓笑果每一份子真正做到「心有所畏，言有所戒，行有所止」，不會因為無知導致觸碰政治紅線、公眾底線。