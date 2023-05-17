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「兩岸互不隸屬」 國台辦：民進黨一廂情願說法「癡人說夢」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）

前總統馬英九日前受邀希臘德爾菲經濟論壇，會中表示「九二共識」是兩岸雙方求同異存的政治共識，籲各方進行避戰對話以謀兩岸和平。對此，陸委會聲明，馬前總統的說法與事實完全相悖，「兩岸互不隸屬」是事實。國台辦17日表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸和平發展的基礎，民進黨一廂情願的主觀臆想，無異於癡人說夢。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的法理和事實從未改變，也永遠不可能改變。他強調，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎。

馬曉光批評，「民進黨一再攻擊抹黑『九二共識』，炒作『兩岸互不隸屬』的謬論，其目的就是要改變兩岸同屬一個中國的現狀，圖謀分裂國家」，稱這才是導致台海局勢問題的根源所在。他接著說，民進黨以為一廂情願的主觀臆想就能改變客觀事實，無異於癡人說夢。

日前，馬英九出席希臘論壇時，再次提及「九二共識」，其認為該共識是以中華民國憲法為基礎，將國家領土劃分為台灣與大陸兩區。會中馬英九批評，蔡政府過去3年，兩度稱「兩岸互不隸屬」是事實，他指這有違憲法於1991年修訂的第11條，並違背2016年宣誓就職時遵守憲法的承諾。

論壇結束後，陸委會隨即反擊，聲明指馬前總統對憲法作了個人解讀，僅是以此為藉口，批評現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾。陸委會稱，近年在中共當局刻意以文攻武嚇等各種手段施壓台灣，企圖迫使台灣接受他們的「一個中國」原則，並一再聲稱台灣是必需接受中共統治。

中華民國前總統馬英九日前在希臘出席第八屆德爾菲經濟論壇。（中央社）
中華民國前總統馬英九日前在希臘出席第八屆德爾菲經濟論壇。（中央社）

馬英九 九二共識 陸委會

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