「兩岸互不隸屬」 國台辦：民進黨一廂情願說法「癡人說夢」

前總統馬英九日前受邀希臘德爾菲經濟論壇，會中表示「九二共識」是兩岸雙方求同異存的政治共識，籲各方進行避戰對話以謀兩岸和平。對此，陸委會聲明，馬前總統的說法與事實完全相悖，「兩岸互不隸屬」是事實。國台辦17日表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸和平發展的基礎，民進黨一廂情願的主觀臆想，無異於癡人說夢。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的法理和事實從未改變，也永遠不可能改變。他強調，堅持「九二共識」、反對「台獨」是兩岸關係和平發展的政治基礎。

馬曉光批評，「民進黨一再攻擊抹黑『九二共識』，炒作『兩岸互不隸屬』的謬論，其目的就是要改變兩岸同屬一個中國的現狀，圖謀分裂國家」，稱這才是導致台海局勢問題的根源所在。他接著說，民進黨以為一廂情願的主觀臆想就能改變客觀事實，無異於癡人說夢。

日前，馬英九出席希臘論壇時，再次提及「九二共識」，其認為該共識是以中華民國憲法為基礎，將國家領土劃分為台灣與大陸兩區。會中馬英九批評，蔡政府過去3年，兩度稱「兩岸互不隸屬」是事實，他指這有違憲法於1991年修訂的第11條，並違背2016年宣誓就職時遵守憲法的承諾。