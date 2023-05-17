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侯友宜反對一國兩制 國台辦：制度不同不是統一障礙
新北市長侯友宜是國民黨徵召參選2024總統的熱門人選，侯友宜上週於新北市議會總質詢時明確表示，自己反對一國兩制，也反對台獨。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，至於「制度」不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。
大陸國台辦17日召開例行記者會，發言人馬曉光被問到對侯友宜「反對一國兩制，也反對台獨」言論有何評論時回應，「台獨」損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，是一條走不通的絕路。而消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，台灣同胞才能安居樂業。
至於「一國兩制」，發言人馬曉光表示，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。馬曉光稱，大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞的利益福祉。
馬曉光重申，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，我們願與島內各界人士和廣大台灣同胞一道，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。
另，力爭成為國民黨總統提名人選的郭台銘，上周赴金門發表「和平宣言」時主張要在「一中各表」的原則基礎上，與大陸重新展開談判，民進黨則批評這是「大幻想」。
對此，馬曉光回應，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上重啟兩岸談判不是幻想，是現實可行之路。他並回批民進黨頑固堅持「台獨」立場，不斷謀獨挑釁，還妄想得逞，才是不折不扣的幻想。
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