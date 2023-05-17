英國前首相特拉斯訪台 中駐英使館回嗆：政治秀將失敗

英國前首相特拉斯16日晚搭機抵台，將展開為期5天的訪問。她在機場發表談話時表示，這是她期待很久的旅行，很高興能在這個關鍵時刻到訪。對此，中國駐英國使館發言人抨擊，任何借台灣問題搞「政治秀」的企圖都將以失敗告終。

特拉斯於機場表示，台灣是自由民主言論自由的天堂，是一個自由的社會。但我們也知道，這個自由社會此刻正面臨前所未有的威脅，這也是我為何很高興能來這裡，在自由的前線，和台灣的朋友們一同努力。我也會盡我所能，確保台灣未來的自由與民主。

對此，中國駐英國使館發言人17日發出聲明，痛批特拉斯近期「竄訪台灣」，進行她危險的政治表演，這種表演對英國有百害而無一利，且此挑釁之舉已引起中國民眾強烈憤慨，將遭到有良知的各界人士唾棄。

發言人抨擊道，特拉斯之流打「台灣牌」，搞「政治秀」，與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

發言人表示，世界上只有一個中國，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件明確了中國對台灣的主權。

發言人指出，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，為聯合國大會2758號決議所確認。一中原則是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。他強調，任何負責任的政治人物，都應恪守一中原則，而不是拿國家關係作政治操弄。

發言人重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，任何違反一中原則的行徑，都會給中英關係帶來嚴重後果，並奉勸英方個別政客糾正錯誤，停止拿台灣問題作政治秀，縱容支持「台獨」分裂勢力，否則只會更加暴露其作為一名失敗政客的本質，受到中國人民更加強烈的反對。

特拉斯此行預計於17日應遠景基金會邀請，以「台灣屹立在自由民主之前線 （Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy）」為題發表演說，訪台期間也將晉見總統蔡英文，與府院高層、部會首長會面。這也是繼英國前首相柴契爾夫人後，睽違27年再有英國前首相訪台。

不過，特拉斯訪台也受到英國國會外交委員會主席克恩斯批評，直指她此行是「IG式外交作秀」，是以台灣的安全為代價，為了自己的政治生涯而考量。