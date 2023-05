英國前首相特拉斯訪台 中駐英使館回嗆：政治秀將失敗

英國前首相特拉斯16日晚搭機抵台,將展開為期5天的訪問。她在機場發表談話時表示,這是她期待很久的旅行,很高興能在這個關鍵時刻到訪。對此,中國駐英國使館發言人抨擊,任何借台灣問題搞「政治秀」的企圖都將以失敗告終。

特拉斯於機場表示,台灣是自由民主言論自由的天堂,是一個自由的社會。但我們也知道,這個自由社會此刻正面臨前所未有的威脅,這也是我為何很高興能來這裡,在自由的前線,和台灣的朋友們一同努力。我也會盡我所能,確保台灣未來的自由與民主。

對此,中國駐英國使館發言人17日發出聲明,痛批特拉斯近期「竄訪台灣」,進行她危險的政治表演,這種表演對英國有百害而無一利,且此挑釁之舉已引起中國民眾強烈憤慨,將遭到有良知的各界人士唾棄。

發言人抨擊道,特拉斯之流打「台灣牌」,搞「政治秀」,與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣,挑動兩岸對立對抗,加劇兩岸緊張態勢,其行可鄙,其心可誅。

發言人表示,世界上只有一個中國,台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分,包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件明確了中國對台灣的主權。

發言人指出,「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則,為聯合國大會2758號決議所確認。一中原則是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。他強調,任何負責任的政治人物,都應恪守一中原則,而不是拿國家關係作政治操弄。

發言人重申,台灣問題是中國核心利益中的核心,任何違反一中原則的行徑,都會給中英關係帶來嚴重後果,並奉勸英方個別政客糾正錯誤,停止拿台灣問題作政治秀,縱容支持「台獨」分裂勢力,否則只會更加暴露其作為一名失敗政客的本質,受到中國人民更加強烈的反對。

特拉斯此行預計於17日應遠景基金會邀請,以「台灣屹立在自由民主之前線 (Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy)」為題發表演說,訪台期間也將晉見總統蔡英文,與府院高層、部會首長會面。這也是繼英國前首相柴契爾夫人後,睽違27年再有英國前首相訪台。

不過,特拉斯訪台也受到英國國會外交委員會主席克恩斯批評,直指她此行是「IG式外交作秀」,是以台灣的安全為代價,為了自己的政治生涯而考量。