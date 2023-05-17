美起訴前蘋果工程師 涉為中企竊取自動駕駛技術

美國司法部稱，將起訴一名前蘋果公司工程師王維寶，這名工程師被指竊取蘋果的自動駕駛技術後逃到中國大陸。此外，紐約檢察官當天也對39歲的喬湘江（音譯）提出控訴，指控他利用一家被美國制裁的中國公司向伊朗提供用於生產大規模毀滅性武器的材料。

美國司法部稱，王維寶離開蘋果公司後，蘋果發現他在離職前的幾天裡訪問了大量專有數據。美國聯邦特工在2018年6月搜查了他的家，也發現他的家裡存有蘋果公司的大量技術。

這是美國司法部和商務部今年2月成立技術打擊小組以來，進行的首批指控和逮捕。成立該小組是為了打擊竊取先進技術及為謀取經濟利益而進行的黑客攻擊活動。

當天，美國檢方也宣布對64歲的李明（音譯）提出控訴，他被指從加州庫卡蒙加牧場的雇主那裡竊取商業機密，在中國大陸建立自己的企業。

除了蘋果的案件，美國司法部當天也公佈另外四起涉嫌竊取技術，使中國、俄羅斯和伊朗受益的案件。

司法部稱，搜查後不久，王維寶就登上了飛往中國的飛機，逃離美國。

綜合彭博社和路透社報導，根據美國司法部星期二（5月16日）公佈的起訴書，這名蘋果前工程師是35歲的王維寶（音譯），曾居住在加州山景城，於2016年被蘋果公司聘用。