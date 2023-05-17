加強管控海空危機 陸日防長首通軍事熱線

中國大陸與日本的軍事熱線「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」，歷經多年談判建設完成後，昨天雙方防務部門主管首度通話，大陸防長李尚福與日本防衛大臣濱田靖一透過此機制，就「兩國和兩國防務關係交換了意見」。

據大陸國防部發布，李尚福昨天下午在北京使用「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」與濱田靖一通話；直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩國防務部門溝通管道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。

大陸軍方並未詳細說明李尚福在熱線的談話內容。此前在三月卅一日，大陸國防部宣布中日雙方近期完成「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」線路建設，並將就啟用安排保持溝通。

日本防衛省當時也宣布，為避免與中國發生偶發性軍事衝突，已開設兩國防務部門之間的直通電話。

據日媒報導，直通電話是在防務部門之間開設的專用聯絡線路，能讓防務部門人士保持聯絡。由於中日圍繞東海的緊張關係加劇，兩國政府為避免艦艇和飛機發生衝撞，一直在構建「海空聯絡機制」。

資料顯示，中日軍事聯絡機制從二○○七年以來已磋商多年，但曾因為日本將釣魚台「國有化」等事件遭延宕。而「中日防務部門海空聯絡機制」在二○一八年時任大陸總理李克強訪日，與時任日本首相安倍晉三敲定。不過，其中的「直通電話」，直到大陸國家主席習近平去年十一月在泰國曼谷與日本首相岸田文雄會面後，才依據雙方發布的五點共識加速建設。