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傳陸願開放台灣旅遊團赴陸

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京報導
台商圈傳出，陸方願先開放台灣旅遊團赴大陸旅遊，以推進兩岸交流恢復常態。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台商圈傳出，陸方願先開放台灣旅遊團赴大陸旅遊，以推進兩岸交流恢復常態。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

大陸全國台企聯換屆於十六、十七日在北京舉行，總會長由李政宏連任，監事長由黃明智連任。十七日將在北京人民大會堂舉行就職典禮。大陸涉台高層將和新一屆台企聯會長、副會長及理監事合影。

此外，大陸日前召開今年度全國對台工作會議，政協主席王滬寧強調恢復擴大兩岸交流，大陸台企聯成員也高度關注兩岸旅遊何時恢復常態，昨天在台商圈中即傳出，陸方願先開放台灣旅遊團赴大陸旅遊，以推進兩岸交流恢復常態，最快可能今天就會宣布。

本屆台企聯改選因為疫情延宕二年，並在上次會務會議中決定，由現任總會長李政宏連任。

這次台企聯改選，適逢大陸要擴大兩岸交流之際，北京非常重視。消息人士稱，這次改選由往年的職工之家改到北京飯店，大多數常務副會長、副會長在上周六前抵達北京，並在周日、周一進行「閉環管理」，全體參會人員都要做核酸檢測。

十六日下午在北京飯店二層多功能廳，舉行台企聯第六屆選舉委員會二次會議。選舉委員會主委由前會長王屏生擔任，副主委則由榮譽會長丁鯤華、駐會副會長程金中擔任。選舉委員由王慶祥等五十六人組成。

由於李政宏、黃明智同時是參選人，選舉時，不參加相關表決。

李政宏稍早表示，後疫情時代來臨，大陸中央經濟會議定調「穩經濟」政策，台企聯重點工作之一就是協助推動台資企業上市，這不僅是取得資金很好的途徑，企業也將借助資本市場壯大發展。

他並指出，台企聯主要是協助台商、台胞在當地發展，解決生活和就業創業的疑難雜症，在推動多元領域交流和講座活動的同時，希望兩岸恢復以往「大交流」。

北京 疫情 兩岸關係

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