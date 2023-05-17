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美軍赴台協訓 陸抗議：危險舉動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國防部發言人譚克非稱，美軍來台協訓是「非常錯誤、危險的舉動」。（取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部發言人譚克非稱，美軍來台協訓是「非常錯誤、危險的舉動」。（取自大陸國防部微信公眾號）

針對美國正計畫向台灣提供價值五億美元（約一五五億台幣）的武器援助，並於近期派遣百餘名軍人入台協助訓練國軍，中國大陸國防部發言人譚克非十六日表示，這是非常錯誤、危險的舉動。陸方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

據大陸國防部網站消息，譚克非指稱，一段時間來，美方不斷加強與民進黨當局「軍事勾連」，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖陸美關係根基。

譚克非說，台灣問題是大陸核心利益中的核心，是陸美關係第一條不可逾越的紅線。「斷交、廢約、撤軍」三原則是陸美建交的前提條件。譚克非還說，「我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連。

國防部 台獨

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