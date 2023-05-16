陸期刊披露：2021年中美南海對峙 美方自毀聲納浮標

大陸的「中國船舶工業期刊」論文披露2021年的一起中美軍機南海對峙事件稱，美國反潛機在大陸軍機抵近偵查後立即自毀聲納浮標。論文主要分析美軍P-8A反潛機聲納浮標戰術的應對方式。

據大陸觀察者網報導，中國船舶工業期刊《艦船電子對抗》日前刊載題為《P-8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》論文。

論文摘要指出，來自中共解放軍95510部隊的研究團隊分析了平時和戰時美軍P-8A反潛巡邏機在南海活動對中國的主要威脅，對P-8A在南海活動期間，聲納浮標戰術應用進行了研究，並從干擾預防、航線規避和突破手段三個方面，對P-8A反潛巡邏機聲納浮標提出針對性電子對抗情報支援策略。

在這篇論文的「P-8A聲納浮標戰術運用分析」部分，論文的第一作者，來自中共解放軍95510部隊的劉東青及其團隊披露了一起發生在2021年初的中美對峙事件。

根據論文所配示意圖，2021年1月5日，一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，正在該地區進行海軍演習的中共解放軍馬上派出了一支部隊前往，但該部隊的規模和性質並未披露。

論文稱，當大陸偵察機進入有效偵獲距離時，浮標上行信號陸續消失，當反潛任務完成後，美軍立即下傳自毀控制指令，及時將浮標沉入海底自毀，意在防範中共解放軍有效偵收，防止洩密或被解放軍打撈；P-8A反潛作業流程管控嚴格，P-8A在任務結束後立即關閉浮標信號。

論文說，近年來，美P-8A反潛巡邏機頻繁在南海對大陸進行偵察監視，強化水下目標監控，採取降高戰術動作，在解放軍潛艇活動區域或重要水域航道投放浮標、接收聲納信號以進行搜潛，目的是跟監封堵、壓縮規制大陸海軍水下兵力活動，對解放軍事信息安全和空防戰備構成較大威脅和挑戰。

論文分析，根據作業海域的實際氣象條件，P-8A習慣選擇60米的最佳飛行高度，使用警戒雷達、電子偵察儀或紅外偵察儀，飛抵目標區上空對目標進行大範圍搜索。當P-8A型巡邏機發現潛艇活動跡象時，即布設主動聲納浮標或主、被動聲納浮標陣，飛機則在浮標陣附近飛行，監控聲納浮標信號，進一步查明潛艇。

論文作者認為，美軍P-8A反潛巡邏機未來將持續在南海頻繁投放聲納浮標，「我們需要加快對其進行深入的情報偵察和分析研究，進一步掌握其聲納浮標布陣方式、戰術應用及作戰使用特點，為未來可能的軍事鬥爭做好準備」。