快訊

吳宗憲老婆難得露臉！ 張葳葳凍齡美貌令人驚豔

客人給一星負評...店家肉搜個資「還PO網公審」 網炸鍋留言灌爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸期刊披露：2021年中美南海對峙 美方自毀聲納浮標

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
美軍P-8A反潛巡邏機。（美國海軍官網）
美軍P-8A反潛巡邏機。（美國海軍官網）

大陸的「中國船舶工業期刊」論文披露2021年的一起中美軍南海對峙事件稱，美國反潛機在大陸軍機抵近偵查後立即自毀聲納浮標。論文主要分析美軍P-8A反潛機聲納浮標戰術的應對方式。

據大陸觀察者網報導，中國船舶工業期刊《艦船電子對抗》日前刊載題為《P-8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》論文。

論文摘要指出，來自中共解放軍95510部隊的研究團隊分析了平時和戰時美軍P-8A反潛巡邏機在南海活動對中國的主要威脅，對P-8A在南海活動期間，聲納浮標戰術應用進行了研究，並從干擾預防、航線規避和突破手段三個方面，對P-8A反潛巡邏機聲納浮標提出針對性電子對抗情報支援策略。

在這篇論文的「P-8A聲納浮標戰術運用分析」部分，論文的第一作者，來自中共解放軍95510部隊的劉東青及其團隊披露了一起發生在2021年初的中美對峙事件。

根據論文所配示意圖，2021年1月5日，一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，正在該地區進行海軍演習的中共解放軍馬上派出了一支部隊前往，但該部隊的規模和性質並未披露。

論文稱，當大陸偵察機進入有效偵獲距離時，浮標上行信號陸續消失，當反潛任務完成後，美軍立即下傳自毀控制指令，及時將浮標沉入海底自毀，意在防範中共解放軍有效偵收，防止洩密或被解放軍打撈；P-8A反潛作業流程管控嚴格，P-8A在任務結束後立即關閉浮標信號。

論文說，近年來，美P-8A反潛巡邏機頻繁在南海對大陸進行偵察監視，強化水下目標監控，採取降高戰術動作，在解放軍潛艇活動區域或重要水域航道投放浮標、接收聲納信號以進行搜潛，目的是跟監封堵、壓縮規制大陸海軍水下兵力活動，對解放軍事信息安全和空防戰備構成較大威脅和挑戰。

論文分析，根據作業海域的實際氣象條件，P-8A習慣選擇60米的最佳飛行高度，使用警戒雷達、電子偵察儀或紅外偵察儀，飛抵目標區上空對目標進行大範圍搜索。當P-8A型巡邏機發現潛艇活動跡象時，即布設主動聲納浮標或主、被動聲納浮標陣，飛機則在浮標陣附近飛行，監控聲納浮標信號，進一步查明潛艇。

論文作者認為，美軍P-8A反潛巡邏機未來將持續在南海頻繁投放聲納浮標，「我們需要加快對其進行深入的情報偵察和分析研究，進一步掌握其聲納浮標布陣方式、戰術應用及作戰使用特點，為未來可能的軍事鬥爭做好準備」。

解放軍 美軍 南海

延伸閱讀

電視劇的另類觀賞！看《甄嬛傳》跟寫好論文有什麼關係？

宣示主權 菲律賓在南海放置浮標

南京大學聞海虎團隊 推翻美國室溫超導研究

典型梅雨鋒何時成形？ 專家曝1跡象「今年第一次」

相關新聞

陸期刊披露：2021年中美南海對峙 美方自毀聲納浮標

大陸的「中國船舶工業期刊」論文披露2021年的一起中美軍機南海對峙事件稱，美國反潛機在大陸軍機抵近偵查後立即自毀聲納浮標...

美軍入台協訓 陸國防部：這是非常錯誤、危險舉動

針對美國正計劃向台灣提供價值5億美元的武器援助，並於近期派遣百餘名軍人入台協助訓練國軍，大陸國防部發言人譚克非16日表示...

紐時：中國要重振經濟又抗衡西方 成習近平挑戰

紐約時報報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。分析稱...

管控海空危機 陸防長與日本防衛大臣首次通熱線電話

5月16日下午，大陸國務委員兼國防部長李尚福在北京與日本防衛大臣濱田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話...

德國控大陸警察仍在境內活動 中駐德使館：不要捕風捉影

德國外交部和內政部15日根據德國安全部門情資，指控中國大陸仍在德國境內進行警察活動，對此，中國駐德國大使館16日發布聲明...

菲律賓軍艦坐灘仁愛礁24年 傳北京不忍了「準備強行拖走」

菲律賓軍方刻意擱淺於南沙群島東部仁愛礁（Second Thomas Shoal）已24年的二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦