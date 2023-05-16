管控海空危機 陸防長與日本防衛大臣首次通熱線電話

5月16日下午，大陸國務委員兼國防部長李尚福在北京與日本防衛大臣濱田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，就兩國和兩國防務關係交換了意見。

大陸國防部微信公眾號稱，「直通電話的建成和啟用，是落實兩國領導人重要共識的實際舉措，將有效充實兩國防務部門溝通渠道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定」。

據日本《每日新聞》4月1日報導，日本防衛省3月31日宣布，為避免與中國發生偶發性軍事衝突，已開設兩國防務部門之間的直通電話。中日兩國自2007年開始磋商有關防止不測事態的對策，至今已歷時15年左右。上述直通電話將如何運用將備受關注。

報導稱，該直通電話是在防務部門之間開設的專用聯絡線路，能讓防務部門人士經常保持聯絡。由於中日圍繞東海的緊張關係加劇，兩國政府為避免艦艇和飛機發生衝撞，一直在構建「海空聯絡機制」。

上述直通電話就是「海空聯絡機制」的一個主要內容，另外兩個主要環節已於2018年開始發揮作用，一是為便於自衛隊和中國大陸軍隊的艦船取得聯繫而事先確定無線電頻率和使用語言的機制，另一個是防務部門之間召開年度會議的機制。

報導稱，中日兩國政府於2020年11月確定了爭取在當年開通中日兩國防務部門海空聯絡機制直通電話。

2021年12月，雙方一致決定力爭實現線路儘早開通，但由於新冠疫情的影響，相關磋商陷入停滯。

使磋商取得進展的契機，是2022年11月舉行的中日領導人會談。雙方團隊經過磋商，就儘早開通防務部門海空聯絡機制直通電話達成共識。今年2月，中日安全對話時隔4年再次召開，雙方為開通直通電話而進行最後協調。