閩港澳台僑基地 揭牌

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

福建師範大學、福建省歸國華僑聯合會、福建省台灣同胞聯誼會、香港「鏡報」等共同建設的閩港澳台僑社會責任推廣基地14日於閩港兩地正式揭牌成立。基地的建設集教育、服務、實踐、孵化和宣傳為一體。

中新社報導，現場發布「基地5年發展規劃」（2023年至2028年），涉及打造「閩港澳台僑社會責任推廣大使」評選活動品牌、籌建閩港澳台僑社會責任聯盟、建設閩港澳台僑青年創業聯盟等。　

福建師範大學校長王長平透露，基地旨在通過有效整合閩港澳台僑資源，共同探索中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展，致力增進閩港澳台僑青少年的文化認同、民族認同、國家認同。　　

根據「基地5年發展規劃」，福建師範大學會場同期舉行「閩港澳台僑青年創業聯盟」啟動儀式，旨在為閩港澳台僑資企業提供入閩「出海」服務。

福建省僑聯主席陳式海表示，「閩港澳台僑青年創業聯盟」公益服務平台依託基地建設，以「同根心連心．創業手拉手」為理念，加強聯誼交流、互為橋樑，開展創業「1+1」協作，形成創業合作生態圈。

福建省台聯黨組書記劉良輝指出，共建基地是打造閩台交流基地、積極探索海峽兩岸融合發展新路的生動實踐，必將為閩台青年交流溝通搭建更好的平台。

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