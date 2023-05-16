梁成運活躍美僑界 陸控海外和統會長是間諜

大陸江蘇省蘇州市中級人民法院昨通報，持有美國護照的港人梁成運（兼具香港居民及美國公民身分）因犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。港媒披露，梁成運不僅是德州「中國和平統一促進會」會長，早年在聯合國工作期間還為中共與美國建交做出過貢獻。大陸網上還有不少梁成運與大陸官員的合照，包括與曾任國務委員的楊潔篪在人民大會堂合照。

值得注意的是，據大陸官方通報，梁成運二○二一年四月十五日就遭蘇州市國家安全局對其採取「強制措施」，但蘇州市中級人民直到昨天才對其做出一審宣判，時隔超過兩年。

據香港星島日報報導，二○一五年大陸國家主席習近平訪問美國，當地華文媒體引述僑領梁成運表示歡迎，並稱中美高層之間的交流互動是增進中美兩國人民之間友誼和互信的基礎，尤其有利於華僑、華人在美的安居樂業。

據報導，梁成運活躍於德州和奧克拉荷馬州，是梁氏文化交流基金會主席，同時也兼任德州「中國和平統一促進會」會長和華盛頓中國和統會理事等眾多僑團職務。他領導的梁氏基金積極幫助美南地區僑社，經常資助中國學生。