聽新聞
test
0:00 / 0:00

梁成運活躍美僑界 陸控海外和統會長是間諜

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市中級人民法院昨通報，持有美國護照的港人梁成運（兼具香港居民及美國公民身分）因犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。港媒披露，梁成運不僅是德州「中國和平統一促進會」會長，早年在聯合國工作期間還為中共與美國建交做出過貢獻。大陸網上還有不少梁成運與大陸官員的合照，包括與曾任國務委員的楊潔篪在人民大會堂合照。

值得注意的是，據大陸官方通報，梁成運二○二一年四月十五日就遭蘇州市國家安全局對其採取「強制措施」，但蘇州市中級人民直到昨天才對其做出一審宣判，時隔超過兩年。

據香港星島日報報導，二○一五年大陸國家主席習近平訪問美國，當地華文媒體引述僑領梁成運表示歡迎，並稱中美高層之間的交流互動是增進中美兩國人民之間友誼和互信的基礎，尤其有利於華僑、華人在美的安居樂業。

據報導，梁成運活躍於德州和奧克拉荷馬州，是梁氏文化交流基金會主席，同時也兼任德州「中國和平統一促進會」會長和華盛頓中國和統會理事等眾多僑團職務。他領導的梁氏基金積極幫助美南地區僑社，經常資助中國學生。

美國公民

延伸閱讀

彭博：大陸通膨低落不宜為喜 反應為憂

5月氣溫就飆破37度 大陸北方已熱出今年新高

「互換通」啟動 便利境外投資參與大陸人民幣利率互換

遭中共以間諜罪判無期徒刑的港人 竟是德州和統會長

相關新聞

陸操作「和戰選擇」 陸委會：中共加大對台認知戰

陸委會昨發布今年第一季大陸情勢報告指出，中共在國際加強鞏固「一中框架」，研判中共將持續操作兩手，一手威嚇施壓營造台海「兵...

美中鋪路APEC拜習會

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行兩天會談。美國《華爾街...

梁成運活躍美僑界 陸控海外和統會長是間諜

大陸江蘇省蘇州市中級人民法院昨通報，持有美國護照的港人梁成運（兼具香港居民及美國公民身分）因犯「間諜罪」，一審將其判處無...

閩港澳台僑基地 揭牌

由福建師範大學、福建省歸國華僑聯合會、福建省台灣同胞聯誼會、香港「鏡報」等共同建設的閩港澳台僑社會責任推廣基地14日於閩...

陸今年多地「退林還耕」 是為台海戰爭做準備？

四川成都2017年斥資人民幣341億元（約合新台幣1517億元）動工修建約百公里長的「環城生態區綠道」，計畫串聯120多座生態公園、綠地、濕地和林地來美化環境；工程原定今年底完工，但4月底被民眾發現，一些早前種植好的綠化植栽卻開始遭剷除，據說是為了響應「退林還耕」政策。有成都市民認為，可能是因「台海局勢緊張或者各種不穩定因素疊加」，官方正在加緊「備戰、備荒」。

涉侮辱解放軍 大陸脫口秀演員被無限期停演

大陸脫口秀演員李昊石（藝名House）在一場演出中疑似侮辱了中共解放軍，引發大陸網友的憤怒和抵制，他所屬的笑果文化發表了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦