陸操作「和戰選擇」 陸委會：中共加大對台認知戰

陸委會昨發布今年第一季大陸情勢報告指出，中共在國際加強鞏固「一中框架」，研判中共將持續操作兩手，一手威嚇施壓營造台海「兵凶戰危」，另加大融台措施，對台操作「和戰選擇」認知戰。

針對大陸對台政策，陸委會指出，中共高層於三月「兩會」期間，重申既定對台政策。中共對台工作會議五月九至十日召開，大陸政協主席王滬寧強調全面貫徹落實「總體方略」，逐步擴大兩岸交流。大陸國台辦主任宋濤在「辜汪會談」卅周年座談會稱，堅持「九二共識」是大是大非的問題。

報告提到，中共針對蔡總統出訪過境美國與美眾議長麥卡錫會面進行文攻武嚇，四部門（外交部、人大外委會、中台辦、國防部）發聲明批美向台獨分裂勢力發出錯誤信號。東部戰區宣布組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。

陸委會指出，近期中共加大對我統戰，宋濤密集會見我各界人士、團體。

就國際層面，陸委會稱，中共在國際加強鞏固「一中框架」，習近平會見法總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，稱指望中國在台灣問題妥協是癡心妄想；三部門（外交部、國台辦、國防部）就台美互動重申台灣問題是中美關係不可逾越紅線，將採取必要措施捍衛主權和利益。

至於中美關係，報告指出，中共外長秦剛五月會見美駐中大使，籲美停止掏空「一中原則」；美回應「一中政策」不變。

對外關係方面，習近平三月下旬對俄國是訪問，強調中俄關係優先地位，稱希望緩和烏局勢；四月與烏總統通話，重申勸和促談。王毅三月促成沙烏地阿拉伯及伊朗達成協議將恢復外交關係。中共本季外交布局，企對外彰顯中方為和平建設者，在國際未遭受美孤立，並拉攏分化美盟友。

軍事方面，山東號航母四月五日穿越巴士海峽，赴西太平洋訓練。近期共軍加強國際軍事合作交流。防長李尚福四月訪俄。三月起中共施行「預備役人員法」，因應備戰打仗之需，擔負戰備勤務及後方維穩。

針對中共內部情勢，「兩會」強調「習核心」及推進中國式現代化。經濟方面，設定全年經濟成長目標為百分之五，強調「穩中求進」，防範重大風險。