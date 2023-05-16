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美中鋪路APEC拜習會

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中共中央外事辦主任王毅(左)、白宮國家安全顧問蘇利文(右)。（歐新社、美聯社）
中共中央外事辦主任王毅(左)、白宮國家安全顧問蘇利文(右)。（歐新社、美聯社）

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行兩天會談。美國《華爾街日報》分析，此次會晤對於打破過去幾個月僵局非常重要，同時顯示美中恢復對話的動力出於11月舊金山APEC峰會，北京期望為習近平出席該會且與美國總統拜登單獨會面鋪路。

10至11日，蘇利文與王毅在維也納接連會談兩天，雙方本次共談了八至十小時，話題觸及美中關係、區域安全、兩岸關係、北京拘美公民和俄烏戰爭等議題。《華爾街日報》以「美中終於恢復對話，但不信任烏雲遮蔽前景」的報導分析指出，過去幾個月來，美中關係一落千丈。報導引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定的看法稱，美中都希望能打好兩國關係，雙方皆愈來愈希望著手穩定關係，期盼不要再繼續惡化。

報導提及，美中之間存在高度不信任，特別是涉及到兩國關係中最敏感的議題，如台灣問題。北京認為，美國持續為台灣提供軍事和政治支持，其支持接近於「違反美中1979年建立外交關係時所達成的台灣問題協議」，這是將美中關係推向危險境地的紅線。

報導還解析，於北京來說，美中恢復對話的動力之一是為11月在舊金山舉行的APEC峰會準備。相關的大陸官員表示，期望為習近平出席此場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪路。 蘇利文與王毅會晤是美中自今年2月「氣球事件」以來，華府與北京外交最高層級的會談。

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