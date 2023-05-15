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華裔美籍港人梁成運被判無期 陸媒：其從事的間諜活動非常危險

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
擁有美國籍還是「德州中國統促會主席」反台獨的梁成運，被大陸依間諜罪重判終身監禁。（翻自famehall.biz）
擁有美國籍還是「德州中國統促會主席」反台獨的梁成運，被大陸依間諜罪重判終身監禁。（翻自famehall.biz）

大陸法院今天重判一名華裔美籍港人梁成運間諜罪無期徒刑。大陸官方並未進一步公布他涉及的案情，陸媒觀察者網分析稱，以其78歲年齡獲此重判，說明此人從事的間諜活動非常危險，給國家安全帶來重大隱患。

觀察者網報導，蘇州市中級人民法院發布消息，經依法審理，認定香港居民梁成運間諜罪名成立，一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產五十萬人民幣。

官方通報的細節中有幾個點比較值得注意，一是該男子1945年生，現在就是78歲。另外，梁成運除了有香港永久性居民身份證、港澳居民來往內地通行證以外，還有一本美國護照

報導稱，擁有美國護照就意味著，此人擁有美國國籍。在美國那邊，只要擁有美國護照，就可以證明此人是美國公民，擁有美國國籍。換句話說，梁成運持有香港地區身份證的同時，又持有美國護照，相當於雙重國籍。

根據「中華人民共和國國籍法」相關規定，中國政府不承認中國公民具有雙重國籍。自願加入或取得外國國籍的，即視為喪失中國國籍。簡單來說就是，加入美國國籍後，中國政府和香港特區政府就不認這人是中國公民了。雖然官方通報中沒有明說，但是此時此刻，梁成運在法律上應該是美國公民。

既然是在中國境內犯的間諜罪，那就要依照中國法律判罰，無論是美國人還是英國人，都不會例外。

可想而知，接下來一段時間，美國會找各種理由指責中國對梁成運的判罰，這時候美國國籍的「作用」就體現出來了，可能美國會把這人吹捧成「英雄」一樣的人物，借此來抨擊中國的法律。

報導還指，前幾天，央視新聞披露了一家掛著諮詢公司外衣的境內間諜企業，企業名字叫凱盛融英。該公司充當「仲介」，以利誘方式誘惑國內各敏感領域的專家，透露隱秘消息。公司然後將這些秘密賣給境外機構，賺取美金。

央視披露稱，這個公司被查的時候，資料庫裡有30萬專家的資料，行業分佈涉及政策研究、國防軍工、能源、金融等等。

報導稱，梁成運因間諜罪判處無期徒刑的，還是比較少見的，這也說明此人從事的間諜活動非常危險，給國家安全帶來了重大隱患。這名78歲的老漢，餘生就會完全在監獄裡度過了！

港媒星島日報指，梁成運不僅是德州中國和平統一促進會會長，早年在聯合國工作期間還為中共與美國建交做出過貢獻。

美國公民 間諜 護照

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