遭中共以間諜罪判無期徒刑的港人 竟是德州和統會長

蘇州市中級人民法院15日宣布，現年78歲、持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元。星島日報指出，梁成運不僅是德州中國和平統一促進會會長，早年在聯合國工作期間還為中共與美國建交做出過貢獻。

報導稱，2015年大陸國家主席習近平訪問美國，當地華文媒體報導，僑領梁成運表示歡迎，稱「中美高層之間的交流互動是增進中美兩國人民之間友誼和互信的基礎，尤其有利於華僑、華人在美國的安居樂業。美南地區僑界對習近平9月到訪美國非常關注。」

星島日報引述美國華文媒體的報導稱，梁成運活躍於德州和奧克拉荷馬州，是梁氏文化交流基金會主席，同時也兼任德州中國和平統一促進會會長和華盛頓中國和統會理事等眾多僑團職務。梁成運當年在聯合國工作期間就為中美建交做出過貢獻，他領導的梁氏基金積極幫助美南地區僑社，經常資助中國貧困山區的家困學生學費和白內障患兒的醫療費用，贊助中美文化和藝術交流項目。

另據新華網報導，2015年5月，美國南部地區僑胞在休斯敦聯合舉行座談會，出生在中國香港的德州中國和平統一促進會會長梁成運說，「一國兩制」不僅能保持香港的繁榮穩定，也能促進和保持台灣地區的繁榮穩定。

報導指出，網上還有不少梁成運與大陸官員的合照，包括與曾任大陸國務委員、外交部長的楊潔篪在人民大會堂的合照。

值得注意的是，根據蘇州市中級人民法院通報，梁成運2021年4月15日就遭江蘇省蘇州市國家安全局對其採取「強制措施」，但蘇州市中級人民直到今年5月15日才對其做出一審宣判。