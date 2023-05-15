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陸迎「主場外交」 多國元首相繼訪陸

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國—中亞峰會18至19日將在西安舉行，圖為西安鼓樓。（新華社）
中國—中亞峰會18至19日將在西安舉行，圖為西安鼓樓。（新華社）

中國大陸在與美國關係持續緊繃之際，積極拓展多邊外交。本周，將有六國元首相繼到訪大陸。其中，十八至十九日，大陸國家主席習近平將主持召開在西安舉行的中國—中亞峰會，這是大陸今年首場重大「主場外交」活動，中亞五國元首都將出席，也是大陸與中亞五國建交卅一年來首次實體舉行峰會。

中國—中亞峰會本月18至19日舉行，大陸國家主席習近平將親自主持。（法新社）
中國—中亞峰會本月18至19日舉行，大陸國家主席習近平將親自主持。（法新社）

據上觀新聞報導，本周打頭陣訪問大陸的是東非國家厄利垂亞總統阿夫瓦基，昨抵達大陸進行國事訪問。大陸外交部發言人汪文斌表示，今年是中厄建交卅周年，習近平將為阿夫瓦基舉行歡迎儀式和宴會，總理李強也將與其會面。

接著，中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克）元首將於十六日起陸續抵陸訪問，並於十八、十九日出席在西安舉行的中國—中亞峰會。汪文斌指出，這是建交卅一年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在大陸與中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。

此外，新加坡副總理兼財政部長黃循財十三至十七日訪問大陸，預計與大陸總理李強、副總理丁薛祥等會面。黃循財將到訪上海和北京，這也是他首次以副總理身分訪問大陸。

而自十五日起，大陸政府歐亞事務特別代表李輝也將赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等五國訪問，就政治解決俄烏戰爭與各國進行溝通。

近年大陸與中亞國家互動密切。去年一月，習近平與中亞五國元首舉行視訊峰會，慶祝建交卅周年。其後中亞五國元首又在北京冬奧齊聚。去年九月，習在疫情後首次出訪，也是前往哈薩克與烏茲別克。

習近平 北京冬奧 汪文斌

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