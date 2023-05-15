北上廣深一線城市 人口全下滑

中國大陸去年出現六十一年來首次人口衰退，而根據各地陸續發布數據，四大「一線城市」（北京、上海、廣州、深圳）去年罕見同時出現人口衰退。分析指出，廣州、深圳人口數下降較為罕見，可歸因於疫情期間用工需求降低、落戶政策收緊等；這同時也顯示，大陸人口發展模式正面臨改變，新一輪的城際人口洗牌開始了。

大陸各地陸續公布去年統計數據，據每日經濟新聞報導，北上廣深等一線城市去年常住人口數均呈現下滑態勢，上海人口減少十三點五四萬人；北京人口減少四點三萬人。廣州、深圳也呈人口負成長。

截至去年底，廣州常住人口一八七三點四一萬人，相較前年底數據，減少七點六五萬人；深圳統計局數據資料顯示，深圳去年底常住人口一七六六點一八萬人，較前一年減少一點九八萬人。

報導提到，基於城市減量發展方向，北京常住人口自二○一七年起連續六年負成長，累計減少近十二萬人；上海也提出人口規模控制，二○一五、二○一七年也都曾出現常住人口負成長。

廣州、深圳的常住人口負成長較為罕見。此前，這兩座城市於大陸第六、第七次人口普查期間（二○一○至二○二○年），分別大增七一三萬、五九七萬常住人口，是成長最多的城市。但深圳去年出現常住人口下滑，是一九七九年建市以來的首次。

大陸人口學者何亞福分析，受疫情影響，深圳用工需求下降，導致部分外省務工人員回流家鄉；此外，深圳從前年開始收緊落戶政策，人口不再高速成長。

廣州方面，據指出，去年面臨嚴峻疫情，加上春節因素，大量務工人員提前返鄉，外來人口短時間內部分回流，造成常住人口收縮；跨市人口於疫後逐漸回流廣州。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴指出，人口負成長產生一定衝擊，須積極應對，例如要穩定勞動參與率，落實鼓勵生育政策，認真研究制定漸進式延遲退休政策，以及發展養老產業和銀髮經濟等。

另有分析指大陸城際人口洗牌正在開始。澎湃新聞報導，為應對「大城市病」，北京、上海近年嚴控人口，成長放緩，一線城市發展到一定程度後，其他「省會城市」開始出頭，加上近年武漢等地發動「搶人大戰」，放寬戶籍、購屋限制等，使一線城市不再是流動人口的首選。