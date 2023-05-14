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不負「娘的心」 陸官媒刊登習近平與母親齊心生活細節

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸官媒刊文闡述習近平與母親的生活細節。央視網
大陸官媒刊文闡述習近平與母親的生活細節。央視網

今天是母親節，大陸官媒央視網刊文揭露中共總書記習近平，與他的母親齊心之間的生活細節，從習不滿16歲時遠赴陝北梁家河，到2001年，齊心在春節時與在福建工作的習近平通話，並在結尾指稱，習近平做到了不負人民、不負「娘的心」，有意透過文章營造「溫暖」的節日氛圍。

據央視網13日晚間發布，名為「永不負 娘的心」的文章，刊出習近平與母親齊心的合影，和在他書架上的合照。文章首先以「有故事，有溫暖，有力量」破題，提到「慈母手中線，遊子身上衣」，在1969年時，不滿16歲的習近平遠赴陝北梁家河插隊前，齊心為他縫製針線包的故事。

文章稱，這個針線包上，繡上了「娘的心」三個字。同時，分享齊心說，過去家裡衣服是大姊齊橋橋（原名：習橋橋）穿舊了後，給二姊齊安安（原名：習安安）穿，再給習近平穿的過往，表示小時候，習近平因不肯穿安安的花衣服急哭了，後來是用黑墨水染黑後才穿上。

文章還分享齊心懷念丈夫習仲勳的文章，《仲勳，我用微笑送你遠行》中的內容，表示兩父母愛孩子，但絕不嬌慣孩子，用「工作好、學習好、一切事情都處理好」的座右銘影響孩子。

文章也提到，習近平辦公室擺放與夫人彭麗媛一左一右，攙扶著母親齊心的照片，和難忘母親背著他到書店買《岳飛傳》，一起看農民遭人欺負的紀實影片等故事，以及2001年春節，因沒有回家與父母團聚，齊心與習近平通電話。

央視網文章稱，習近平從陝北小村莊到最高領導人，「兢兢業業、夙夜在公」成為工作常態，經常因為工作不能陪伴母親，強調習近平始終把人民放在心中最高位置，做到不負人民、不負「娘的心」。

2001年春節時，習近平與母親齊心通電話。央視網
2001年春節時，習近平與母親齊心通電話。央視網

習近平 央視 母親節

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