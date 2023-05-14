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蘇利文會王毅 提及布林肯訪陸

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央外事辦主任王毅(左)、白宮國家安全顧問蘇利文(右)。（歐新社、美聯社）
中共中央外事辦主任王毅(左)、白宮國家安全顧問蘇利文(右)。（歐新社、美聯社）

港媒南華早報十三日晚間引述一位美國務卿布林肯身邊的智囊、美國國務院顧問查列特說法指，中共中央外事辦主任王毅與美國白宮國安顧問蘇利文日前在維也納的會晤中，有討論到布林肯步訪問中國的大致輪廓。

人在瑞典斯德哥爾摩參加會議的查列特，十三日上午接受南華早報專訪時透露，王毅與蘇利文談到了雙方對訪問成果的期望，以及華府希望與北京對話的結構，特別是找出「可以為局勢減輕壓力的方法」。

他強調，「我們非常希望回到偵查氣球飛越美國前、二月時的計畫，布林肯將代表美國總統前往北京，接續兩國元首去年底在峇里島會晤時未完的工作」。

儘管報導指布林肯希望在「不久的將來」訪問大陸，不過查列特也指出，雖然美國願意進行面對面的接觸，但北京不願意這樣做。

美國白宮官員在電話記者會上表示，雙方會晤長達八至十個小時，但對於布林肯訪問一事，官員稱「沒有討論具體日期，這次會晤無關於日程」，但官員指「預計在未來幾個月內將有雙向的接觸和訪問」。

大陸官方也未透露雙方是否討論了布林肯訪問大陸的相關訊息。

美國 北京 王毅

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