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諷港時政40年 尊子漫畫停刊

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
明報「尊子漫畫」與「世紀版乜議員漫畫」欄目今起停刊。圖為「尊子漫畫」最後一期的告別報導。圖／翻攝自明報
明報「尊子漫畫」與「世紀版乜議員漫畫」欄目今起停刊。圖為「尊子漫畫」最後一期的告別報導。圖／翻攝自明報

香港漫畫家尊子在明報的兩個漫畫專欄，歷經四十年後今天起（十四日）停刊。昨天明報刊出最後一期兩個漫畫欄，尊子畫風不改，以區議會被僭建物砸爛和風雨中撐傘的畫，向讀者話別。

以時事政治諷刺漫畫見長的尊子，本名黃紀鈞，在香港土生土長，畢業於香港中文大學藝術系後，曾任職中學教師，後進明報任記者，獲明報老闆金庸賞識，一九八三年起接手明報時政漫畫欄。時逢中英香港前途談判，尊子漫畫廣受民間歡迎，其專欄到今年正好四十年，也創下漫畫專欄紀錄。停刊前，他在明報有「尊子漫畫」和「世紀版乜議員漫畫」兩個欄目。

但自去年十月起，明報尊子漫畫先後六次被香港政府部門或政府部門主要官員點名批評，最近一次是五月九日其漫畫內容為香港區議會改制，港府民政及青年事務局即日發文批評，指漫畫有歧視成分及抹黑政府，是「政治凌駕道德的行為」。

其後香港明報編輯部五月十一日在該報「Emily版」，以編按形式公布：「Emily版尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫，將於十四日（周日）起停刊，明報多謝尊子四十年來與我們一起見證時代的變遷。」

尊子其後透過電台回應說，停刊決定是今天「香港故事」的一部分。其後他在臉書分享停刊消息，上載其作品帖子說：「只容美麗謊言，不許真相陳述」。他還表示，暫時沒有計畫在其他平台畫政治漫畫。

在明報宣布尊子專欄停刊的同日，香港公共圖書館已無法檢索尊子的作品，有媒體說共廿一本相關出版物被下架。

香港特首李家超回應尊子漫畫事件時表示，香港有新聞和言論自由，受到基本法充分保障，但他反對任何失實、偏頗、汙衊或誤導的訊息，特區政府會直斥其非，以正視聽。

「尊子漫畫」曾諷刺港府「搶人才」措施，被港府勞工及福利局不點名批評。港府勞工及福利局局長孫玉菡昨天說，香港言論及新聞自由受基本法保障，若有人發表與事實不符的意見，政府有責任指正。

明報職工會在編採部大堂設留言區，讓員工在紙卡上向尊子留言。此前明報職工會發表聲明，對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，又說專欄作家的作品也是明報核心價值的一部分，多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由。

明報「Emily版以專訊式刊文話別，列舉各界人士評論，又提到尊子今年一月在見山書店講座上，說社會的風氣全靠每一個人企硬去凝聚出來，沒有大家支撐，好多東西會一夜之間倒塌下來。

漫畫 香港特首 圖書館

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