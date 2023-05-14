歐盟將降低對陸依賴 但不脫鉤

大陸高層官員接連訪問歐洲之際，歐盟外交政策高級代表波瑞爾十二日在瑞典表示，歐盟外長會議對重新校準針對中國大陸的政策達成共識，歐盟將減少對中國大陸的經濟依賴，但不會脫鉤；歐盟將與陸密集接觸以解決氣候變遷等全球挑戰。

此外，波瑞爾表示，戰略安全的兩大主要議題是俄烏戰爭和台灣，歐盟支持烏克蘭的立場不變，呼籲中國大陸運用對俄羅斯的影響力來阻止戰爭，否則，「我們就無法與中國建立正常關係。」

波瑞爾表示，歐盟在台灣議題上遵守「一個中國」政策，期望區域局勢降溫。波瑞爾還說，台海局勢攸關歐盟；歐盟必須與美國和中國大陸往來，以維持現狀並阻止台海局勢升級。

外長會議聚焦北京對歐洲構成的經濟、政治和外交挑戰，討論調整對中政策，波瑞爾總結會議結論指，從三個角度重新調整對北京的立場。

首先，中國大陸是夥伴，歐盟的目標不在於脫鉤；其次，中國大陸挾著經濟成長和科技能力，已經不再是廉價商品的供應者，而是歐盟重要的競爭者；第三，中國大陸的政治和經濟制度與歐盟均截然不同。

波瑞爾表示，歐盟外長會議確認了對中政策文件，將提交六月底的歐盟理事會領袖會議討論。

另據新華社報導，中國大陸國家副主席韓正十二日赴荷蘭訪問，在海牙會見國王亞歷山大，並與首相呂特會談。呂特表示，兩國在經貿、綠色低碳、氣候變化等領域務實合作空間確實很大，強調當今世界問題很多，中國的作用不可或缺，並期待荷中交往快速恢復，深化雙方務實合作。韓正強調雙方要「共同確保全球產供鏈穩定」。

韓正訪荷期間，分別會見光刻機大廠艾司摩爾、阿克蘇諾貝爾（粉末塗料商）等負責人，還考察飛利浦公司阿姆斯特丹總部，但官方並未披露這些行程有哪些對話內容。

正在挪威訪問的大陸國務委員兼外長秦剛談到中歐關係時表示，他通過這次訪問（德國、法國、挪威），深切感到歐方加強對華溝通協調、推進互利合作的積極意願。他說，中歐關係要持續穩定發展，需要做到三個堅持。一是堅持包容的世界觀。中歐應該尊重和支持各國人民自主選擇的發展道路，真正的多邊主義必須堅持。二是堅持進步的歷史觀。「新冷戰」只會帶來更大災難，中歐應共同反對「新冷戰」。三是堅持互利共贏的合作觀。中歐一致反對「脫鉤斷鏈」，要共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

秦剛日前在德國訪問時談到台灣問題時表示，台灣是三千五百萬中國軍民用生命和鮮血換來的。搞台獨分裂，挑戰國際公理和秩序，逆歷史潮流而動，註定是絕路一條，中國國家統一必須要實現。