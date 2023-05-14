兩岸觀策／王滬寧「交朋友」 能保證安全和多元嗎

日前出席中共年度對台工作會議的全國政協主席王滬寧指出，要逐步恢復擴大兩岸交流，「與台灣各階層人士交朋友」。北京訴求增進交流，對台基調偏軟，然而，交流應講求「實效」，關鍵在於「確保安全」和「追求多元」，如此才能推進真正有意義的交流。

中共年度對台工作會議其實無關乎對台大政方針，大原則和方向在中共廿大已定調，會議主要是召集中共黨、政、軍、群有關部門和各地涉台事務負責人出席，主要目的是傳達擬定的對台工作具體計畫，屬於戰術層面的部署。

今年會議受關注點有二。首先是通常在一月或二月召開的對台工作會議，今年拖到五月才舉行，可能是因為疫情和中共政府換屆。其次，王滬寧的表述較以往政協主席更具體和接地氣，「與各階層交朋友」，可謂統戰的最高境界。

然而，中共推動擴大兩岸交流並非新詞，而是其長期對台工作的一部分，若要從中賦予新意，應可理解為推進「有意義」的交流，而非只是行禮如儀或單方面表達主張的聯誼或會見，這類「走過場」的交流，只是徒具形式。

「有意義」的交流應至少包含兩項前提。首先是能夠確保參與者的人身安全，他們無須因為赴中國大陸交流而擔憂自身處境，如此才能真正打開兩岸交流的大門。

這般擔憂並非空穴來風。日前，中共人大常委會通過修正「反間諜法」，擴大間諜行為定義，就有台商坦言，過去被限制出境或調查，原因多和稅務有關，現在恐動輒被扣「國安」帽子，多少有些心理壓力。而如果相對熟悉大陸情勢的台商都有所顧慮，遑論其他台灣學者或專家。

八旗文化總編輯富察（本名李延賀）三月赴中國大陸遭捕，中共當局稱其從事危害國家安全活動，在台灣文化界引起極大關注。北京如何處理此案，必將牽動未來兩岸文化交流活動。

今年三月初中共全國兩會期間，政大國關中心主任寇健文也在一場座談會指出，中共應思考，在恢復兩岸交流的同時，交流是否有保障、安全？

他舉例，過去曾有台灣學者拿著邀請函受邀赴對岸交流，卻受到騷擾，在學者間產生很大疑慮，陸方應有所表示，怎樣確保交流不受干擾，且在交流的同時，對彼此不同看法也有討論空間，否則在這樣的氛圍下，「怎麼進行大交流？」

此外，推動兩岸有意義的交流，除了要「確保安全」外，還應盡可能追求參與者和觀點表達的多元化。

大陸國台辦主任宋濤自上任以來，頻繁與在大陸的台商、台生交流，也積極接觸來自台灣的各領域代表，包括農漁民組織、基層社區、宮廟、青年、民意代表和政黨人士等。

不過，參與者身分的多元，未必代表觀點的不同。理論上，陸方所接觸到的台灣民眾，大多都是積極的兩岸交流參與者，他們固然代表著一部分台灣民意，但不可否認的，台灣社會也存在不同的觀點。如果雙方都有機會聽到「同溫層」以外的聲音，一定會產生更多火花，刺激更多思考。

增進交流可減少誤會和誤判，對當前兩岸情勢有重要意義。只不過，若要交流不流於形式，以產生更大效益，關鍵在於塑造安全、多元的互動空間。這樣的兩岸交流，才有可能讓雙方往「心靈契合」邁進一步。