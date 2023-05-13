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韓正訪荷見國王首相 討論務實合作與氣候變遷議題

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國大陸國家副主席韓正（左）到訪荷蘭與首相呂特舉行會談。（歐新社）
中國大陸國家副主席韓正（左）到訪荷蘭與首相呂特舉行會談。（歐新社）

繼到訪英國、葡萄牙後，大陸國家副主席韓正應荷蘭政府邀請，於10日至12日赴荷訪問，在海牙會見國王亞歷山大，並與首相呂特進行會談。呂特指出，期待荷中交往快速恢復，深化雙方務實合作交流。另雙方還著力於全球氣候變遷議題上的討論。

據新華社報導，呂特在會談時表示，中國是荷蘭的重要貿易夥伴，並稱雙方關係強韌、有力。韓正則表示，中方願與荷方廣泛溝通，鞏固互信，共同探索新形勢下合作走向，推動中荷關係健康發展，共促世界和平、安全與繁榮。

韓正指，當前中國經濟企穩回升勢頭好於預期，必將助力全球經濟復甦，也將為中荷務實合作提供更廣闊空間。呂特則說，兩國在經貿、綠色低碳、氣候變化等領域務實合作空間確實很大，強調當今世界問題很多，中國的作用不可或缺，並期待荷中交往快速恢復，深化雙方務實合作。

兩人更進一步談論全球氣候變遷議題。呂特表示，兩國應加強氣候變化領域的科技合作，助力實現全球應對氣候變化目標。韓正則指，應對氣候變化關鍵在於行動，需要國際社會共同關注和努力。他並強調，中歐之間沒有根本利害衝突，更多的是優勢互補，中方願通過務實合作推進中歐關係更好發展。

此外，在韓正與國王亞歷山大的會面中，亞歷山大指出，21世紀人類面臨的最重要問題便是環境問題。他並表示，中國在解決龐大人口面臨的水資源和衛生問題上取得的成就有目共睹，強調荷中在可持續發展和環境保護方面發揮了重要作用，應進一步加強合作，促進全球碳中和與減排。

韓正則表示，當前經濟全球化遭遇一些困難，但大趨勢不可逆轉。而中荷在綠色低碳、氣候變化等領域有很大合作空間，應攜手努力，共迎挑戰。

韓正還提到，不同文明國家之間要相互尊重、相互理解、相互支持，在交流中謀共識，在合作中促共贏。亞歷山大則說，國際上應更多關注共識，相互尊重彼此文明，認同彼此身份，正是因為這些文明和身份的多樣性才讓每個民族和國家成為唯一。

韓正還表示希望通過此訪，進一步落實兩國領導人達成的重要共識，推動中荷開放務實的「全面合作夥伴關係」取得更大發展。

報導指出，韓正與呂特會談結束後，共同參觀了莫里茨皇家美術館。在韓正訪荷期間，他還分別會見了阿斯麥公司和阿克蘇諾貝爾公司負責人，並至飛利浦公司阿姆斯特丹總部考察。

中國大陸國家副主席韓正（左）到訪荷蘭，會見國王亞歷山大（右）。（Getty Images）
中國大陸國家副主席韓正（左）到訪荷蘭，會見國王亞歷山大（右）。（Getty Images）

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