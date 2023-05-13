哈薩克總統托卡葉夫：堅定地認為台灣是中國的一部分

根據環球網報導，哈薩克總統托卡葉夫在其首都阿斯塔納接受大陸央視《高端訪談》欄目的專訪。他被問到對台灣問題看法時說，對哈薩克斯坦而言，這是再明確不過的事情了。我們堅定地認為台灣是中國的一部分，這一點毋庸置疑。他並表示支持兩岸統一。他相信，兩岸統一遲早會實現。兩岸都生活著中國人，最終當然要在一起。

訪談從中哈關係開始，托卡葉夫說，中國在哈薩克斯坦外交政策中擁有非常重要的地位。2019年9月他對中國進行國事訪問，與習近平主席會談，雙方同意繼續推進互利共贏合作，以雙方的戰略夥伴關係為引領，打造兩國永久的友誼。他將不遺餘力奉行這一對華政策。

由於中國大陸在18、19兩天將在西安舉行首屆中國─中亞五國元首高峰會， 這一專訪是為該高峰會進行熱身。當被問及如何評價中國大陸提出的一系列倡議，包括構建人類命運共同體、全球安全倡議、全球發展倡議，以及全球文明倡議時，他表示，他高度評價這些倡議。這些倡議為建設一個穩定和可預知的世界作出切實貢獻，毋庸置疑會對世界發展產生積極影響。

而當被問到對首屆中國-中亞峰會有何期待時，托卡葉夫說，他抱有很高期待。中國在中亞地區發揮著越來越重要的作用。我相信，其他中亞國家領導人也和我有相似的看法。我們從與中國的關係中受益良多，並將竭盡所能深化同彼此的合作。

他說，哈中兩國雙邊貿易總額已達到310億美元。中國是一個非常可靠的伙伴，哈薩克未來準備在盡可能多的領域拓展合作。我們歡迎來自中國的投資，歡迎中國企業家。

2013年，習近平正是在哈薩克的納扎爾巴耶夫大學首次提出了共建「絲綢之路經濟帶」的倡議。托卡葉天被問到如何評價「一帶一路」倡議時表示，這是一個極具前景的宏大項目，哈薩克斯坦非常支持十年前習近平主席在此闡述的理念。哈薩克在一帶一路倡議的實施中發揮著舉足輕重的作用。

而對於上海合作組織，今年將是上合組織輪值主席國的托卡葉夫表示，上合組織是一個非常有前景、非常有影響力的組織。上合組織起源於1996年成立的上海五國會晤機制。當時作為哈薩克斯坦的外交部長，他出席了成立儀式。今年作為上合組織輪值主席國和成員國元首理事會會議東道國，哈薩克將竭盡所能提升上合組織的潛力。

央視的欄目主持人特別問及他對台灣問題的看法，托卡葉夫說，他認為世界上的所有人都應清楚地認識到，台灣是中國的一部分。《聯合國憲章》確立了尊重國家主權和領土完整的重要原則。此原則也已載入《上海合作組織憲章》與《上海合作組織成立宣言》之中。對哈薩克斯坦而言，這是再明確不過的事情了。我們堅定地認為台灣是中國的一部分，這一點毋庸置疑。

被問及是否支持兩岸最終統一時，他也表示，是的，當然支持。他相信，兩岸統一遲早會實現。在台灣島生活著中國人，在大陸也生活著中國人，最終當然要在一起。