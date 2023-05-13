陸外長秦剛會挪威首相 談雙邊合作加深加廣

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛出訪挪威期間，於12日會見挪威首相斯托爾，兩人就增進中挪關係進行討論，並交換有意加深合作的領域。

據大陸外交部消息，秦剛於會中表示，中方重視與挪威的關係，願同挪威加強溝通，增進互信，推動合作。秦剛還提到，中國經濟正加快恢復增長，將為包括挪威在內的世界各國帶來空前機遇。

斯托爾則回應，挪威與中國大小不同、國情各異，但有著悠久的交往歷史，保持著對話溝通。他強調，挪方重視與中方的合作，也願加強各層級交流，推動兩國合作更大發展。

在合作領域上，秦剛指，兩國應加強在經貿、海洋、社會福利、綠色轉型等領域務實合作，拓展合作的廣度深度，推動雙邊關係邁上新台階。斯托爾則表示，特別期待在綠色轉型、氣候變化、醫藥、北極等領域與中方展開合作。

值得注意的是，路透社報導，斯托爾在會後發布的聲明提到，他在會中向秦剛表達了對中國部分地區人權狀況的擔憂，他說，「我們對新疆的人權狀況和香港的事態發展感到擔憂」。

另，大陸外交部指，雙方於會中還就烏克蘭問題交換了意見。另，秦剛於挪威訪問期間，還集體會見挪威議會外交與國防事務委員會議員，並與挪威外交大臣維特費爾特舉行會談，雙方共同簽署了新版《避免雙重徵稅協定》。

此外，明年將是中國與挪威建交70周年，秦剛也特別提及，雙方可為此提早籌劃相關慶祝活動。