秦剛談中歐關係 強調要做到堅持包容世界觀等三個堅持

依據大陸外交部官網消息，大陸國務委員兼外長秦剛12日在奧斯陸與挪威外交大臣維特費爾特共同會見媒體時，被問及如何在變亂交織的國際形勢下保持中歐關係穩定發展，秦剛表示，中國和歐洲是具有世界影響的兩大力量、兩大市場、兩大文明。通過這次訪問，他深切感到歐方加強對華溝通協調、推進互利合作的積極意願。他說，中歐關係要持續穩定發展，需要做到三個堅持。即堅持包容的世界觀、進步的歷史觀、互利共贏的合作觀。

他闡述三個堅持的內涵，他說，一是堅持包容的世界觀。從世紀疫情到環境惡化，從經濟復甦到發展赤字，全球性問題日益突出複雜，各國人民的命運已經緊緊連接在一起，需要攜手應對共同挑戰。中歐應該尊重和支持各國人民自主選擇的發展道路，共同積極回應國際社會的普遍關切。戰後國際秩序必須維護，真正的多邊主義必須堅持。

他表示，二是堅持進步的歷史觀。國際社會最需要的是和平發展，是公平正義，是前進而不是倒退。冷戰是人類的悲劇，「新冷戰」只會帶來更大災難，嚴重損害中歐人民和世界人民的利益，嚴重衝擊多邊主義和全球治理。中歐應共同反對“新冷戰”，帶頭推進大國協調和良性互動，把力量和資源用到促進共同發展和繁榮上來。

秦剛說，三是堅持互利共贏的合作觀。中國是歐洲應對風險挑戰的伙伴，中國向歐洲和世界輸出的是保險而非風險。中挪、中歐一致反對「脫鉤斷鍊」，要共同堅持經濟全球化的正確方向，加強宏觀經濟政策協調，深挖合作潛力，妥善解決彼此重要關切，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。