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貿易回暖 秦剛傳7月回訪澳

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸外長秦剛將於七月訪問澳洲。（美聯社）
大陸外長秦剛將於七月訪問澳洲。（美聯社）

澳洲貿易部長法瑞爾十一日到訪大陸，不僅是疫情後首次，也是去年底澳洲外長黃英賢後，第二位訪陸的澳洲政府高官。港媒稱，大陸外長秦剛將於七月訪問澳洲，以求繼續改善北京與坎培拉關係，困擾雙方的大麥、葡萄酒、龍蝦等貿易問題有望進一步解封。

法瑞爾行前澳洲貿易部表示他將在北京與大陸商務部長王文濤會面，推動解決貿易壁壘問題，法瑞爾還指出，二月與王文濤視訊會談後，在煤炭、棉花與銅的貿易上出現積極發展，大陸也同意加速審查對澳洲大麥的關稅。

此外，第十六次中澳部長級經濟聯委會也將舉行，這一機制上次舉行是在二○一七年二月，法瑞爾稱這是穩定澳洲與大陸關係的另一個重要步驟。不過，大陸商務部二○二一年宣布「無限期暫停」的「中澳戰略經濟對話」，目前官方則尚未有重啟的消息發布。

據法瑞爾臉書，他抵達北京後參加與大陸鋼鐵巨擘寶武集團的首次建設性會議、並前往澳洲大使館，而大陸商務部長王文濤還帶他參觀紫禁城。此前大陸商務部發言人束玨婷指法瑞爾訪問行程為十一日至十三日。

南華早報十二日指，法瑞爾原想在大陸兩會跟澳洲宣布購買核潛艇前到訪北京，但遭拒絕並推遲行程。報導援引接近中共政府消息人士以及澳洲學者說法指出，作為互訪以改善關係一部份，大陸外長秦剛將於七月訪問澳洲，以改善北京與坎培拉關係。

報導指，雙方在大麥、葡萄酒、龍蝦等商品進口到大陸的問題上，或將進一步解封。

澳洲 北京 大陸商務部

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