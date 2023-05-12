陸官媒指王毅會蘇利文長達10多小時 指責美氣球事件濫用武力

氣球事件後，王毅首見蘇利文，被視為美中關係破冰的重要訊號。雖然大陸外交部僅以「雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論」簡單交代，不過，大陸官媒《環球時報》引述熟悉情況的中方高級官員透露，雙方就包括中美關係、台灣問題、亞太局勢、烏克蘭危機等重要問題，進行長達10多小時多輪討論，並披露實質內容。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅10日至11日，與美國總統國家安全顧問蘇利文，在奧地利維也納舉行會晤。

環球時報引述熟悉情況的中方高級官員透露，會談持續10多小時、進行多輪討論，中方指責美方在無人飛艇事件中過度反應、濫用武力，其中的教訓必須汲取。

中方強調不能簡單以競爭來定義整個中美關係，指責美方不能一方面要溝通對話，一方面損害中方利益。強調美方應該防止戰略誤判，摒棄冷戰思維，停止遏制打壓，不搞零和博弈，回歸理性務實，與中方相向而行，推動中美關係止跌企穩。

王毅還全面闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，強調臺灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線。

當務之急是，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政。報導指，美方則表示美國的一個中國政策沒有改變，不支持台獨，不支持兩個中國、一中一台。

該官員透露，中方還要求美方取消對中美人文交流不合理的限制和干擾，與中方一道，開展更多兩國各界交往，增進人民間相互理解。

就烏克蘭問題，中方強調中國不是烏克蘭危機當事方，始終積極勸和促談，也一直敦促各方都不要拱火澆油。強調維護各國主權和領土完整應普遍適用，不能搞雙重標準。