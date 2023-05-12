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習澤通話後 陸15日派特別代表李輝赴烏俄等5國訪問

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
習近平與澤倫斯基通電話後，中國大陸外交部發言人汪文斌12日表示，15日起中國將派大使李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。（美聯社）
習近平與澤倫斯基通電話後，中國大陸外交部發言人汪文斌12日表示，15日起中國將派大使李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。（美聯社）

4月26日，大陸國家主席習近平應邀與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，並宣布將派「中國政府歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問，幾周後，中國大陸外交部發言人汪文斌12日表示，15日起中國將派大使李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯5國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

李輝曾任大陸外交部副部長、並曾於2009年到2019年任駐俄羅斯大使，在卸任兩個月前獲俄羅斯頒發「友誼勳章」。

汪文斌表示，烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。他並提到，習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，是中方處理烏克蘭問題的根本遵循。

汪文斌稱，在前述基礎上，中方發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」，體現了上述核心思想。他並稱，這份文件吸收了各方合理關切，得到國際社會廣泛理解和認同。

汪文斌說，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現，充分表明中方堅定站在和平一邊。

汪文斌指，當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，國際社會對停火止戰、緩和局勢的呼聲越來越高。他強調，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。

烏克蘭 汪文斌 俄羅斯

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