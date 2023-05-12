朱峰：中美進一步恢復機制化常態交流可期

針對中美高級官員近來頻繁會晤，南京大學國際關係學院院長朱峰表示，如果雙方接觸能拿出誠意，管控分歧，解決問題，不排除能回到原來的中美「正常聯繫機制」。但「這絕非三天兩頭的事」。

大陸外長秦剛見了美駐華大使伯恩斯後，隨即中央外事辦主任王毅與美國安助理蘇利文會談了八個小時，是否意味著中國大陸已經對美國改變不接觸政策？朱峰表示，實際上中國一直希望與美國保持接觸交往，前提是，「美方要尊重中國的立場、坦誠地面對彼此的關注」。

朱峰透露，其實，中美一直都保持接觸，只是中國要求：和美國的交流交往，美國需要拿出誠意；其次，要尊重彼此關鍵的利益。雙方共同管控分歧，減少衝突，避免中美關係繼續惡化、關係下滑。

無論是秦剛會見伯恩斯，或是是王毅見蘇利文，朱峰表示，這都是希望雙方都做好準備，對各自關注的事件要認真做好對接，而不是「各說各話」。中美雙方應遵循過去政策的延續性，在過去達成的基礎上，發展進一步合作。

中美官員的接觸，是否先前「不接觸」已經達到目的，或願意與美方就美方的棘手難題提供協助？朱鋒說中美關係不僅是世界上最重要的雙邊關係，更是世界上最複雜的雙邊關係。不過，當下中美關係已發生質變，沒有5到10年的時間，難以有實質性改善。而經貿也已不再是中美關係的「壓艙石」。

對於經過這幾輪中美高層接觸，中美是否能回到的外交、經貿、國防等正常聯繫機制？朱峰表示，如果雙方接觸能拿出誠意，管控分歧，解決問題，不排除能回到原來的中美「正常聯繫機制」。但「這絕非三天兩頭的事」。

朱峰表示，美國要把它的所謂「戰略競爭」的概念強加給中國，美國現在就是已經認定中國是最大的戰略競爭對手，但這完全不是事實。所以在美國對華政策中，現在只有兩大所謂的驅動因素，一個是美國國內政治的利益需要，第二個是美國霸權心態的所謂維護霸權地位和利益的需要。

所以從這個角度來講，朱峰覺得對中國來說，中國確實要作好準備。美國對華的打壓將會是長期化的。

對於大陸商務部部長王文濤將可能在不久後的APEC經濟部長會議中會見美國商務部部長雷蒙多，朱峰表示，中美經貿領域的合作很深，近幾年來美國不斷掀起貿易戰、科技戰，顯露出美國自私、霸凌、打壓的心態。倘若雙方接觸都能針對彼此關心的議題，做出妥善解決，不排除有較良好的經貿形勢出現。

因為美國是世界第一大經濟體，中國是世界第二大經濟體，中美GDP總量佔世界GDP總量的43%。中美的工業產值佔世界工業製造業產值總額的將近30%以上。在這種情況下，中美兩國關係對整個世界的發展合作具有決定性意義。

不過，朱鋒對中美關係依然保持相對樂觀，他說，因為當下已進入21世紀，中美兩國如果像以往歷史所上演的那樣陷入無休止的大國衝突爭鬥中，那便是完全否認了這個時代發展進步的意義和影響。