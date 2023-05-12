中澳關係回溫？ 中駐澳大使：經貿正面臨重要窗口期

澳洲貿易部長法瑞爾11日抵達北京訪問，並與中國大陸商務部長王文濤會面，尋求雙邊貿易全面解凍。這是澳洲貿易部長4年來首度訪中，被外界視為2020年中澳爆發爭執，中國對澳洲實施貿易制裁後，雙邊正逐漸重拾關係。在此態勢下，中共官媒「環球網」12日推出一則中國駐澳洲大使肖千的專訪，回應升溫的雙邊關係，並指「兩國經貿關係正面臨重要窗口期」。

肖千表示，自澳洲工黨政府上台以來，中澳兩國高層互動頻繁，中澳關係顯著改善。近期，中澳各領域交流合作逐步重啟，雖雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望和廣泛深厚的共同利益。 他指出，法瑞爾訪中期間，中澳經貿部長可就各自關注和共同關心的議題展開深入交流，並探討未來合作，「我希望法瑞爾部長訪華進一步推動澳對華務實合作，造福雙方人民」。

肖千提到，中澳兩國經濟結構高度互補，是彼此重要經貿合作夥伴，澳洲長期穩定供應礦產和能源資源給中國，中國則提供澳洲有競爭力的商品，兩國的務實合作已形成密切的相互依存關係。肖千稱，兩國無論是在傳統領域，還是在應對氣候變化、可再生能源等新興領域都擁有廣闊的合作前景。

肖千指，去年澳外長黃英賢訪中期間與中國共同發布「中澳外交與戰略對話成果聯合聲明」，雙方同意重啟「中澳工商界首席執行官圓桌會」及兩國商業團組互訪，除受到澳洲企業廣泛歡迎，也顯示中澳經貿合作已解凍回暖。

肖千再指，透過走訪澳洲各州與當地工商界人士會面，「我深切感受到，澳各界熱切期盼兩國關係早日重回正軌，兩國友好合作恢復正常」。

肖千說，今年是中澳關係企穩向好發展的關鍵之年，他細數道，今年以來，中外長秦剛和澳外長黃英賢在G20外長會期間舉行了富有成果的會晤；中國副外長馬朝旭前不久訪澳，與澳外交貿易部秘書長安思捷舉行政治磋商；兩國貿易部長舉行視頻會見，並在多個層級舉行磋商，就大麥等貿易問題達成一定進展。

肖千還說，「過去幾年，中澳關係遭遇困難和挫折，這是我們不願看到的。中澳不存在根本利害衝突，不存在歷史積怨，兩國完全有理由成為朋友和夥伴」。

肖千強調，雙方應持續落實兩國領導人在去年11月G20峇里島會晤達成的共識，本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，保持高層交往，拓展互利合作，在交流合作中增信釋疑，妥善管控分歧，推動中澳關係重回正軌。